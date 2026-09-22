Moos: «No es problema de partidos, es problema de nombres»

Desde que el senador bonaerense Gonzalo Cabezas, y operador político de La Libertad Avanza (LLA) en la Cuarta Sección Electoral, manifestó el último fin de semana a ‘La Verdad’ de Junín que no ve “otra posibilidad” que no sea la de enfrentar a un gobierno “negativo para la provincia” en un frente electoral con el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) para las elecciones de 2027, se sucedieron los análisis, las conjeturas y las probabilidades de que ello ocurra. . Consultado a raíz de ello y qué pasaría en distritos como 9 de Julio donde la convivencia dista de ser armónica, Luis Moos, jefe del bloque de concejales de LLA, en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) expresó: “Buscamos ampliar La Libertad Avanza con sectores del PRO y la UCR para competir unidos en 2027 y desplazar al peronismo bonaerense. En distritos sin candidatos competitivos, se impulsará la unidad en torno a referentes locales”. Y sobre la situación en 9 de Julio fue explícito al marcar que «ya es una situación que se vivió en el 2025 y hay que mirar los resultados. Nueve de Julio se merece un cambio. A nuestro criterio hay que refundarloy LLA tiene gente proba para eso” y añadió que «No tenemos problema con el PRO, no es problema de partidos, es problema de nombres». Y sobre esto amplió al decir que «Hay una realidad, si una persona sacó casi 15 mil votos y a los dos años poco más de dos mil, apenas metió un concejal, yo creo que no resiste el menor análisis. Es muy evidente que algo grave pasó. Yo converso con mucha gente del PRO, tenemos cosas en común en cuanto a 9 de Julio. A esa gente se la ha convocado. Y bienvenido que se sumen y dándole el lugar que se merecen, pero también hay limites, hay algunos que no pueden estar». Al respecto Moos fue contundente al decir: «Cuando se votó la presidencia del HCD hubo un contubernio, y se hizo algo que nunca habia ocurrido en la politica de 9 de Julio. En eso hubo protagonistas, y entre ellos hubo gente del Ejecutivo que participó a través de sus concejales y tomaron su opinión. Vos me decis: tiene su derecho. Sí, pero hay que ser respestuoso. Qué pasó después? El tema de la Cooperativa (Eléctrica Mariano Moreno) con los representantes del Concejo Deliberante que le correspondía a La Libertad Avanza, modificaron la ordenanza. Y todo tiene una segunda lectura: que hubo concejales que cambiaron el voto a los veinte días. Una inmoralidad total. Todo esto pasó y por eso no queremos que se repita. por eso hay gente que se puede sumar. No tenemos problema con la UCR, no tenemos problema con el PRO, si hay un limite, son algunas personas que no están a la altura de las circunstancias». Moos expresó que “hay que refundar el municipio: recuperar la infraestructura vial, solucionar los caminos cortados por inundaciones y revertir el desguace del parque vial, con responsabilidad compartida de las entidades involucradas”.