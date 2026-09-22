La lluvia la bajó la bandera a la competencia del CAS en 9 de Julio

La lluvia puso punto a final de forma anticipada al Premio Fernando Schneider, organizado por el Club de Automóviles Sport (CAS) en el autódromo local. A pesar del deterioro del trazado y la cancelación de la actividad dominical por motivos de seguridad, la propuesta automovilística cerró con un balance positivo gracias a una buena concurrencia de público a lo largo de todo el fin de semana.

Antes de la llegada de la tormenta, la pista permitió disputar dos finales con resultados definidos. En la categoría SportVelocidad, Guillermo Iriarte completó 16 vueltas al circuito en un tiempo de 31m40s649, marcando además la vuelta más rápida del evento en el penúltimo giro con un registro de 1m55s881 y un promedio de velocidad de 143,402 km/h.

Por su parte, la primera carrera de la división GT tuvo como ganador a Pedro Gandulfo, quien dominó las 12 vueltas con un crono de 25m53s674 y firmó el giro más veloz de la jornada al registrar 1m46s657 a una velocidad máxima de 155,804 km/h. El podio lo completaron Pablo Asci, a 3s514 del líder, y Alejandro Flores, a 6s136. El clasificador de los primeros diez puestos se completó con Pablo Falconi, Héctor De Santis, la dupla Gómez y Miesio D., Eduardo Pulenta, Leandro Gariglio, el binomio Blumengeld A. / Silva H. y la pareja Armandariz M. / Vaello S.

A pesar del abrupto final en el plano deportivo, la jornada ratificó el papel del AutomotoClub Nuevejuliense como sede de eventos de exhibición y competencia histórica. El acceso libre y gratuito impulsaron el marco familiar y la camaradería de los aficionados, recorriendo los boxes, intercambiando con los pilotos y participantes en un marco de respeto y cordialidad.