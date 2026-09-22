Flexas y Jiuliano avisaron que la UCR irá por la gobernación

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, afirmó que la Unión Cívica Radical (UCR) presentará un candidato propio para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de consolidar un proyecto provincial exclusivo después de 20 años. La declaración política tuvo lugar en una cumbre partidaria del sector «Construir Buenos Aires» celebrada este sábado en la ciudad de Tornquist, un encuentro orientado a debatir sobre el escenario político, la economía y los desafíos de la gestión municipal. Del evento participaron legisladores, intendentes, dirigentes y militantes pertenecientes a 13 distritos de la Sexta Sección Electoral, todos alineados con esta línea del radicalismo provincial que se le planta al sector dirigido por Maximiliano Abad, un espacio más dialoguista con LLA y el PRO.

Durante el panel de apertura, liderado por Flexas junto al diputado nacional Pablo Juliano, los dirigentes delinearon el objetivo de reorganizar al radicalismo para posicionarlo como una alternativa real de gobierno de cara a los comicios de 2027.

Tras la jornada, el jefe comunal de General Viamonte reiteró su postura en redes sociales, destacando que el partido volverá a tener un rol protagonista a nivel provincial el próximo año mediante la construcción de una propuesta propia. Además de la estrategia electoral, la agenda del encuentro estuvo fuertemente marcada por la coyuntura social y las respuestas estatales frente a las demandas actuales. La principal preocupación manifestada por los asistentes fue el impacto del endeudamiento en los hogares y el deterioro de la capacidad de consumo de los bonaerenses.

Para abordar esta problemática, la jornada contó con la intervención de la periodista nuevejuliense especializada en economía, Cecilia Boufflet. Durante su exposición, analizó la tensión existente entre las variables macroeconómicas y la economía diaria de las familias, subrayando las crecientes dificultades que atraviesan los ciudadanos de la provincia para cubrir sus necesidades básicas hasta fin de mes.