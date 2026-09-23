Etchepare apuntó contra la gestión Gentile: “Es una vergüenza lo que están haciendo”

Delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Junín, Martín Etchepare ha cobrado notoriedad en el último mes tras su anunciada decisión de participar en las elecciones 2027 como precandidato a intendente. El lunes 21 de septiembre realizó un posteo criticando con dureza la gestión municipal de la intendenta María José Gentile por el atraso en el pago de viáticos y horas extra a los empleados del municipio.

Convocado por esta situación por «Temprano para Todo» (Supernova 97.9), Etchepare se preguntó “¿Si hay algo más grave que hayan recortado horas extras en el sector maestranza, la limpieza en algunas de las salas de atención primaria de la salud -salitas-? ¿Que han quedado cajas de residuos patogénicos sin retirar?”. Y él mismo respondió: “Siempre es lo mismo, siempre se recorta por el que tiene más necesidad, y no me voy a cansar de repetirlo, quizás aburro con lo mismo: pero el recorte siempre lo hacen por el sector más bajo. Que me lo desmientan en la cara. Ocho secretarías tenemos. No recortaron nada. Es una vergüenza lo que está haciendo porque se jactan de que sacaron 120, 130 personas. Se jactan de que el achique viene por ese lado. ¿Por ese lado te parece el achique? La recolección y la limpieza se ven afectadas por camiones rotos, recortes de horas extras e incumplimientos municipales: adeudan viáticos y horas extras, no entregaron ropa de invierno y quedaron residuos patológicos sin retirar. Ese es el resumen. Pero yo cuestiono que el ajuste recaiga sobre los trabajadores más vulnerables”.

Reprochó el accionar de los concejales: “No viven de esto, el que no tiene dos entradas, tiene tres”, y acusó directamente al jefe de la bancada libertaria, Luis Moos, “jubilado por la Cámara de Senadores de la provincia”. Y remató: “Sáquense la careta, muchachos”. Para Etchepare, “la gente está cansada de los políticos. Y no crean que el empleado municipal es tonto, el empleado municipal sabe muy bien lo que gana cada uno y lo que hace cada uno”, refiriéndose a funcionarios y concejales por igual, «Son muy poquitos los que colaboran con el empleado municipal”, agrega.

Sobre la situación de la ropa y calzado para el personal de servicios urbanos, expresó: “El primero que está incumpliendo es el mismo municipio”. Martín Etchepare es contundente: “Critico que se haya archivado la emergencia económica para evitar congelar los salarios de concejales, mientras se desatienden las necesidades del personal municipal. Denuncio la falta de ropa, calzado y herramientas, el incumplimiento del convenio colectivo y el reconocimiento de operativos de tránsito como simples viáticos”. Y respectoa a la dura realidad que atraviesa la gestión municipal dijo que “Me angustia que el municipio no pague sueldos ni viáticos mientras los trabajadores pasan necesidades. Reclamo paritarias honestas, respuestas oficiales y estoy dispuesto a acompañarlos en medidas de fuerza para exigir que den la cara”.

También fue crítico de los representantes locales de La Libertad Avanza: “No los escuché jamás en ningún programa de radio ni de televisión hablar de la situación económica del país. Ellos son responsables del rejunte que hicieron de varios partidos porque algunos no tenían cabida dentro del peronismo y se cansaron de hacer macanas; fueron por otro lado y vieron la oportunidad y la veta. Entonces, tienen que involucrarlos dentro de la situación económica del país. Y no me digan que ese es un problema de Milei. No, ustedes son los representantes en 9 de Julio de la política de Milei a nivel nacional”. El también dirigente gremial volvió a insistir en aconsejar a la intendenta Gentile sobre cómo debe actuar: “Hacé un recorte serio de la planta de funcionarios. Y sentate en una mesa política con los presidentes de bloque y deciles: ‘Señores, la situación es esta’”. No se privó tampoco de mencionar la necesidad de reducir el organigrama de secretarías y subsecretarías en el llamado departamento ejecutivo.

En su trabajo como remisero, Etchepare escucha muchas historias: “Escucho a diario los problemas de la gente y veo una situación social y económica muy complicada. Yo propongo reducir la estructura municipal, eliminar cargos políticos innecesarios y coordinar un plan de trabajo con los bloques y la provincia”.

Ya en su rol de precandidato a intendente expresó que “Propongo mejorar la recaudación visitando casa por casa, dialogando con vecinos del campo y frentistas, y brindando mejores servicios. También planteo reorganizar o privatizar parcialmente áreas municipales sin despedir personal, renovar la maquinaria y crear equipos descentralizados para barrios como Ciudad Nueva, por ejemplo”. Y siguió: “Propongo dividir el servicio de barrido, reducir la estructura municipal y gobernar trabajando en la calle, cerca de los vecinos. Estoy dispuesto a dialogar con sectores representativos, salvo con quienes me perjudicaron personalmente”, e incluyó en esa lista al ex diputado provincial Horacio Delgado y a la ex senadora provincial María Elena Defunchio.

Y finalmente, en el hipotético caso de llegar a la intendencia, dijo lo que haría en sus primeras horas de gobierno: “Hay que auditar las cuentas municipales de 9 de Julio, explicar la caída de la recaudación y transparentar los fondos de salud, especialmente los ingresos del SAMO. La próxima gestión enfrentará una situación económica y operativa muy difícil”.

Como dato no menor, minutos después de finalizada la entrevista en Supernova, Etchepare recibió el aviso que hoy se depositaba la plata para pagar los viáticos y que el jueves o el viernes el municipio abonará las horas extra. Casualidad o consecuencia?