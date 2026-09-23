Murió Tulio Crespi, un artesano que revolucionó el automovilismo



Tulio Crespi, constructor, diseñador y ex piloto, falleció a los 88 años en la ciudad de Balcarce, epicentro del automovilismo al que llegó hace décadas respaldado por Juan Manuel Fangio. Dejó más de seis décadas dedicadas al desarrollo de vehículos de competición y una huella imborrable en el deporte motor sudamericano.



Conocido en el ambiente como el Padre de la Fórmula local, Crespi comenzó su relación con la mecánica desde muy joven. Nacido en el barrio porteño de Chacarita, aprendió el oficio de manera autodidacta. Con el tiempo, transformó su taller en una usina de ideas que revolucionó el diseño de autos de carrera, abasteciendo a múltiples categorías nacionales e internacionales con chasis de monoplazas que marcaron época.

Su trabajo no solo nutrió los autódromos locales. En la década de 1970 proyectó sus creaciones al escenario internacional, llegando a exhibir desarrollos en el prestigioso Salón del Automóvil de París. En años recientes, su nombre volvió a resonar en la escena global cuando la productora encargada de la serie biográfica sobre Ayrton Senna para Netflix le encomendó la construcción de más de veinte réplicas exactas de los monoplazas que utilizó el legendario piloto brasileño.



Antes de su fallecimiento, Crespi dejó escrita una emotiva carta de despedida que su familia hizo pública en redes sociales. En el mensaje pidió ser recordado no por su partida sino por la forma en que vivió, dedicado por entero a la pasión de construir autos con sus propias manos. Asimismo, expresó su agradecimiento a su familia, a los colaboradores de su taller y a los cientos de pilotos que confiaron en sus chasis a lo largo de las décadas.

La histórica fábrica de la ciudad de Balcarce continuará en funcionamiento bajo la dirección de sus hijos, garantizando la continuidad del legado técnico y productivo de la marca Crespi. El último adiós al constructor se llevarán a cabo en las propias instalaciones del taller familiar en la Ruta 226.

La carta de despedida