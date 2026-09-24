Saldo positivo en operativos por la semana del estudiante



Los dispositivos de seguridad y tránsito desplegados durante la Semana del Estudiante 2026, reportaron un saldo libre de incidentes de gravedad. Los controles preventivos tuvieron como objetivo principal garantizar la integridad de los jóvenes durante las diversas actividades y celebraciones. El operativo, que comenzó el sábado con la tradicional marcha estudiantil y se extendió durante los días posteriores en los distintos espacios de baile, requirió la intervención conjunta de la Policía Comunal, la Dirección de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal.

El subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, valoró positivamente el resultado y precisó que los protocolos de actuación habían sido consensuados de antemano con los padres de las promociones estudiantiles 2026 y 2027. El funcionario expresó su satisfacción por el trabajo realizado y destacó fundamentalmente el buen comportamiento de los jóvenes, así como el nivel de acompañamiento familiar.

Por su parte, el coordinador de Tránsito, Carlos Agrati, reiteró que la prioridad de toda la planificación fue la seguridad de los asistentes. Agrati remarcó la eficacia de los controles preventivos y del esfuerzo articulado entre las diferentes áreas del Estado para mantener el orden, tanto en materia de seguridad vial como en el interior de los recintos donde se llevaron a cabo los festejos.

Según las dependencias involucradas, la ausencia de conflictos durante las jornadas fue posible gracias al cumplimiento estricto de los esquemas de cuidado y al compromiso ciudadano, lo que permitió que las celebraciones se desarrollaran con total normalidad.