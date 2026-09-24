Mario Oyanguren: «Por la seca, por el agua o ahora por que no hay plata, al final, nunca se hace nada»

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Los representantes o referentes de cuarteles rurales en las reuniones por la emergencia vial en 9 de Julio son productores agropecuarios autoconvocados que han asumido el compromiso voluntario de relevar, coordinar y gestionar las prioridades de reparación de los caminos rurales de cada una de las zonas en que se divide el partido.

Mario Oyanguren, representante del Cuartel VII expuso en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) las visiones de ellos en las reuniones de cada martes que se desarrollan con autoridades del municipio y las entidades rurales: “Hace poco más de un año reunimos a las cuatro entidades rurales y representantes independientes para llevar las necesidades de cada cuartel a una mesa. Tras la inundación, seguimos trabajando en soluciones para los caminos rurales y analizamos modelos de otros partidos”.

La Sociedad Rural de 9 de Julio, Federación Agraria Argentina, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y productores de distintos cuarteles, vienen debatiendo junto a los Bloques de Concejales del Concejo Deliberante, -excepto el de La Libertad Avanza- un proyecto de Ordenanza para ser tratado y aprobado, con el objetivo de crear una Comisión Vial Rural para la mejora de los caminos rurales del distrito.: “La Libertad Avanza es el único bloque que no está participando. A nosotros nos parece que es una lástima, porque lo estamos haciendo con todas las ganas a esto, es una gran solución la que estamos buscando. Estaría bueno que el bloque de La libertad Avanza nos diga -según ellos-, ¿en qué nos estamos equivocando y analizar su punto de vista”.

Explicó que “desarrollamos un proyecto para atender las necesidades del campo en 9 de Julio y lo estamos analizando con el Concejo Deliberante. Somos optimistas y convocaremos una asamblea en unos 10 a 15 días para escuchar a la comunidad rural y presentarles el trabajo realizado”.

“Buscamos consenso y trabajamos en equipo con distintas entidades para encontrar soluciones a los caminos rurales”, dice Oyanguren para después aclarar que “Logramos drenar la zona de El Tejar, pero el agua amenaza con cortar nuevamente el acceso que va desde la ruta provincial 65”.

“No existen distancia entre las entidades participantes. Están todas juntas, más nosotros”, aclaró Oyanguren como para desmentir posibles rispideces que podrían estar ocurriendo. También se refirió a los canales clandestinos: “Que Hidráulica, los toma como clandestinos, entonces, no se puede trabajar en los canales. Es una cosa que se van a tener que poner de acuerdo o hacer conciencia. Hidráulica, la autoridad del agua y el municipio, deben tomar conciencia de que si no le toman en serio eso y no se busca una solución, no vamos a tener cómo sacar el agua, y no podemos arreglar los caminos si no sacamos el agua, eso es elemental”.

Oyanguren recuerda que “Advertí al municipio en 2024, en la persona de la propia intendenta María José Gentile y el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Bouflett, sobre obras necesarias en canales clandestinos, pero nunca se actuó; quedó sin resolver el drenaje. Antes no se hizo nada porque había seca. Y después, cuando vino el agua, no se hizo nada porque vino la inundación y ahora no se hace porque no hay plata. Entonces, no se hace nada nunca, ese es el problema”.

“No hay datos claros sobre la superficie alcanzada, la recaudación ni el destino de la tasa vial, y los caminos no reciben contraprestación. Proponemos crear una comisión con gerente para administrar la vialidad rural y establecer una política de Estado”, explica Oyanguren al tiempo que reconoce que la Tasa por Red Vial es una de las más bajas de la región. “Habría que pagar el doble” dice, “pero no hay contraprestación” aclara.

Y le agrega un tono de sospecha a ello: “No se sabe dónde va el dinero; no se sabe que porosidad hay en todo esto. Por eso nuestra propuesta de hacer una comisión que administre; estamos todos involucrados en este proyecto que sentimos que es lo que nos puede llevar adelante. Nosotros buscamos una solución que sea una política de estado y que venga el intendente que venga de aquí en adelante, ese sea el camino que se siga”.

Para el entrevistado es notoria la inacción municipal ante las advertencias y problemas recurrentes: “El municipio gasta mucho en combustible para reparar solo cerca del 30 % de los caminos; al sumar sueldos y reparaciones, tercerizar podría ser más eficiente. Queremos debatir estos problemas estructurales con productores y vecinos rurales en una asamblea y buscar soluciones”. Y cuenta: “Cada inundación en El Tejar nos deja sin acceso a la salud, al trabajo y a la escuela. Desde 2002 reclamamos sin éxito el canal entre la ruta 65 y San Emilio (General Viamonte). Hidráulica y el municipio son responsables, aunque ofrecemos hacer las obras y ya limpiamos los canales nosotros mismos”.

En el tramo final Mario Oyanguren remarcó que: “Apoyo el proyecto, pero si se ejecuta con transparencia”, expresó el deseo que «espero que el Concejo Deliberante priorice una solución consensuada para los caminos rurales, sin intereses partidarios. Como productor independiente, aporto la mirada cotidiana de los vecinos, complementaria a la de las entidades rurales”. Y no dejó de reclamar a sus pares: “Los productores debemos involucrarnos y defender nuestros intereses, en vez de quejarnos cuando llegan los problemas”.