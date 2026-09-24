Proyecto del Técnica 2 avanza en «Solve for Tomorrow»



Un proyecto desarrollado en Nueve de Julio logró posicionarse entre los 50 mejores de Argentina en la edición 2026 del concurso «Solve for Tomorrow», situándose además como una de las cinco iniciativas seleccionadas en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, elaborada por estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2 «Mercedes V. de Labbe» bajo el acompañamiento del profesor Diego van Bergen, consiste en una «Red Inteligente de Monitoreo de Napas y Prevención de Inundaciones». El sistema utiliza estaciones autónomas equipadas con sensores, energía solar, conectividad LoRa e inteligencia artificial para medir el nivel de las napas freáticas y anticipar posibles anegamientos en el distrito.

Con este reconocimiento, el equipo avanzó formalmente a la etapa de co-creación, un periodo que se extiende del 23 de septiembre al 20 de octubre y en el cual recibirán capacitaciones y mentorías especializadas. A continuación, los proyectos finalistas participarán en un ciclo de entrenamiento intensivo previo a la jornada final, programada para el 26 de noviembre.

Desde la institución educativa resaltaron el impacto de este logro al señalar que el paso de una escuela técnica local a una instancia nacional representa un hito de gran relevancia. Asimismo, se extendió un reconocimiento al equipo directivo y al cuerpo docente por el trabajo realizado en beneficio de la comunidad educativa.

Qué es «Solve for Tomorrow»

Es una iniciativa educativa global organizada por Samsung que invita a estudiantes de escuelas secundarias a diseñar soluciones innovadoras para resolver problemáticas reales de sus comunidades. Promueve la aplicación práctica de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, incorporando también arte y lógica de pensamiento crítico, mediante el aprendizaje basado en proyectos y metodologías.

Los participantes deben identificar un problema local —ambiental, social o técnico— y desarrollar una propuesta concreta apoyada en herramientas tecnológicas. El certamen guía a los equipos a través de distintas fases interactivas que incluyen ideación, co-creación mediante mentorías para armar prototipos, capacitaciones intensivas (Bootcamp) y un evento final de presentación de proyectos frente a un jurado experto. Fomenta el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, visibilizando el talento en las escuelas públicas y brindando financiamiento, formación y tecnología a los proyectos destacados.