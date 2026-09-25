«El Niño»: Charla técnica por posibles efectos en el distrito

Con la mirada puesta en los supuestos meses de mayor intensidad de «El Niño», especialistas y productores se reunieron en 9 de Julio para evaluar sus posibles efectos a nivel local. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón de las Américas, buscó acercar información técnica y actualizada tanto al sector agrícola como a la comunidad en general, de cara al período de mayor impacto previsto entre los meses de octubre y febrero.

La presentación principal estuvo a cargo de Fabián Jaras, director de Riesgo y Emergencias del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. El especialista detalló el estado actual del fenómeno y explicó los métodos de medición utilizados para rastrear su evolución sobre el territorio argentino. Un eje central de la jornada fue el análisis detallado de la situación hídrica de los suelos. Conocer el estado de estas reservas de agua resulta un factor determinante para que los productores puedan tomar decisiones estratégicas y adaptar su planificación ante las inminentes variaciones climáticas.

La actividad no solo sirvió para exponer datos técnicos, sino que funcionó como un espacio de intercambio abierto. El objetivo principal fue brindar previsibilidad a la comunidad, entregando herramientas claras para comprender y enfrentar los desafíos ambientales que traerá el clima en el corto plazo.