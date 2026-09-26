El descubierto no autorizado y los millones en intereses

La Municipalidad de 9 de Julio paga gastos corrientes con su cuenta del Banco Provincia en rojo desde 2025, sin la ordenanza que la Ley Orgánica exige para endeudarse. Con las tasas vigentes, cada 100 millones de pesos de saldo deudor pueden costar más de 6,8 millones por mes en intereses.

Por Redacción Extra Digital

El 14 de mayo, en sesión del Concejo Deliberante, el concejal Ignacio Palacios dejó asentada una advertencia. Se estaban pagando sueldos sin fondos y por eso la cuenta del Banco Provincia giraba en descubierto. El Tribunal de Cuentas de la Provincia lo confirmó en el informe de traslado del expediente 3-082.0-2025, notificado el 6 de agosto, al constatar que durante el ejercicio 2025 el municipio recurrió a esa operatoria para afrontar gastos corrientes. Según pudo confirmar Extra Digital, la cuenta sigue operando en descubierto.

El Tribunal pidió los extractos de la cuenta corriente N.º 50953/8, las órdenes de pago de los intereses y la documentación que fundamentara la decisión. Cuánto pagó y cuánto sigue pagando el municipio por ese descubierto no figura en el expediente, y la Municipalidad no lo informó públicamente.

Lo que cobra el banco

El Banco Provincia publica sus tasas. Para las cuentas corrientes comerciales, las que rigen desde el 1 de septiembre de 2026 son las siguientes: El descubierto en cuenta corriente en pesos con acuerdo y reciprocidad comercial un 57,00 % TNA / Con acuerdo, sin reciprocidad un 65,00 % TNA / Sin acuerdo o en exceso sobre el acuerdo Tasa efectiva anual 121,15 % + 82,05 % TNA.

Un municipio puede negociar condiciones propias con el banco, de modo que la tasa que paga 9 de Julio puede diferir de la de pizarra. Por eso el dato importa y por eso el Tribunal lo pidió. La escala, de todos modos, permite dimensionarlo. A la tasa más alta, cada 100 millones de pesos de saldo deudor generan cerca de $224.800 de intereses por día y unos $6.837.500 por mes. A la más baja, $4.750.000 por mes.

Con un saldo deudor de 100 millones, en unos 91 días de intereses a la tasa sin acuerdo se paga lo mismo que el municipio aplicó a infraestructura escolar en todo 2025, $20.435.162,81 del Fondo Educativo. La tasa efectiva anual del descubierto sin acuerdo, del 121,15 %, indica además que un saldo sostenido durante un año entero genera intereses superiores al propio capital.

El préstamo que no pasó por el Concejo

En términos económicos, un descubierto bancario es crédito. El banco pone el dinero que la cuenta no tiene y cobra intereses por cada día que el saldo permanece negativo. Cuando esa situación se prolonga para pagar la planta de personal, el municipio se financia con el banco.

La Ley Orgánica de las Municipalidades no menciona el descubierto por su nombre. Lo que sí regula con detalle es la única vía por la que una comuna bonaerense puede endeudarse. El artículo 46 exige una ordenanza sancionada con la mayoría que prevé el artículo 193 de la Constitución provincial, que obliga a reunir en asamblea a los concejales y a los mayores contribuyentes. El mismo artículo limita el destino de los fondos a obras de interés público, casos de fuerza mayor y consolidación de deuda. El pago de sueldos no figura entre esos destinos.

El artículo 47 agrega un control previo. La ordenanza preparatoria debe fijar monto, plazo, tasa y garantía, y el expediente tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas para que se pronuncie sobre la legalidad de la operación y la capacidad financiera de la comuna. El artículo 49 fija el techo. Los servicios de amortización e intereses no pueden comprometer más del 25 % de los recursos ordinarios sin afectación.

El Concejo Deliberante de 9 de Julio no sancionó ninguna ordenanza que autorice un acuerdo en descubierto con el Banco Provincia, ni convocó una asamblea de concejales y mayores contribuyentes con ese objeto. El municipio se endeuda sin haber pasado por ninguno de los tres controles que la ley prevé. Quedaron afuera el Concejo ampliado, el dictamen técnico del Tribunal y el límite cuantitativo.

La defensa previsible es que se trata de un desfasaje transitorio de caja, que se cubre con el ingreso siguiente de coparticipación. El argumento pierde fuerza frente a los números. Según el informe del Tribunal, la Municipalidad cerró 2025 con recursos ordinarios por $714.941.542,99, un saldo negativo de $2.797.490.614,61 en fondos ordinarios sin afectación y un déficit de $2.438.651.792,45, computado en los términos del artículo 31, que exige estricto equilibrio fiscal. Con ese cierre, y con la cuenta todavía en rojo nueve meses después, el descubierto aparece como una forma de financiar el déficit. El Concejo Deliberante desaprobó esa rendición por la Resolución 101/2026.

Queda un eslabón. El artículo 186 obliga al contador municipal a observar toda orden de gasto que infrinja la ley. Si el Ejecutivo insiste por escrito, el contador cumple y la responsabilidad recae sobre la persona del intendente. Los intereses del descubierto se pagan con órdenes de pago. Saber si alguna fue observada y cómo respondió el Departamento Ejecutivo permitiría establecer quién tomó la decisión.

¿Quién puede pedir el número? La propia Ley Orgánica le da al Concejo la herramienta. El artículo 108, inciso 7, permite al cuerpo requerir por decreto la presencia del intendente o de sus secretarios para que suministren informes, y considera falta grave la negativa a brindar la información solicitada. El dato existe. Está en los extractos de la cuenta 50953/8, mes por mes, y basta con pedirlo.