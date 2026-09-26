Dislexia: Detalles de la ordenanza aprobada

El proyecto de ordenanza, presentado por el bloque de la UCR en la sesión del jueves 24 de septiembre del Concejo Deliberante para la creación de un Programa Municipal de Concientización y Acción sobre Dislexia y Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) y aprobado por unanimidad cosechó el beneplácito de la numerosa platea que acompaño la presentación con globos celestes el color que identifica la calma y claridad. El silencio con que se siguió la exposición de Eduardo Moscato solo fue interrumpido cuando finalizó la votación con aplausos y abrazos entre los presentes.

Entendiendo que la dislexia y otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) requieren un abordaje integral que incluya educación, salud, información, acompañamiento y capacitación, fue que padres de niños con esa condición participaron en la elaboración del proyecto de ordenanza.

Para sumar argumentos a lo tratado en la noche del jueves, entrevistamos a Daniela Martino en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9): “Me alegra que la ordenanza visibilice la dislexia y promueva capacitaciones. Como mamá y docente, sé que no implica menor inteligencia, sino una forma distinta de aprender que requiere apoyo y evaluaciones adecuadas: sus señales pueden confundirse con distracción o vagancia. En mi caso, soy mamá de un nene con dislexia, pero también soy profesora. Entonces, lo que me pasa a veces es saber lo que necesita un alumno con dislexia, las adecuaciones que se necesitan, el apoyo y las dinámicas que deben cambiar dentro del aula. Pero también sé que, como profe, es muy difícil lograr esas adecuaciones porque no tenemos el tiempo, porque tenemos un aula muy heterogénea, donde no solamente se presenta la dislexia, hay diferentes problemas económicos, emocionales, justamente”. Daniela explica que “el diagnóstico temprano de dislexia permite comprender las dificultades y brindar apoyo académico y emocional. Con las herramientas adecuadas, no hay límites para el futuro; los adultos también debemos prevenir el bullying”.



“La dislexia es una condición neurobiológica del cerebro, -dice Daniela Martino- o sea, que la persona nace con esta diferencia en su cerebro. La única diferencia es que la forma de procesar la información es diferente a un a neurotípico. El neurotípico es el común de la gente. Entonces, el disléxico lo que tiene es una dificultad al procesar el sonido o la lectura de la sílaba, y también al comprender el sentido de esa palabra escrita. Esto no significa que tengan menor inteligencia, sino que aprenden de manera distinta, por eso necesitan un abordaje al concepto de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? De manera oral, de manera visual, con imágenes o videos. Y me pasa también, como profe, que no es lo mismo evaluar de manera escrita que evaluar de manera oral. Lo más estandarizado es tomar una prueba escrita. En ese caso una persona con dislexia es muy probable que falle. En cambio, si esa misma persona yo le tomo una evaluación oral, es muy probable que demuestre todo lo que conoce”.

“En el aula, en la primera etapa, en la primera edad, o primera infancia, los chicos tal vez demoran en empezar a hablar. Cambian algunas palabras. Lo que a veces se toma como un juego, una palabra que se equivocan, ya puede ser una señal. O no recuerdan secuencias, los días, los meses. Esos son pequeños indicadores. Una vez que ingresan al jardín, presentan una dificultad para aprender a escribir las primeras palabras, situaciones, copiar del pizarrón. Y ya, una vez que están escolarizados y deberían leer, es más notoria la diferencia, porque no pueden alcanzar el mismo ritmo que sus compañeros. Si todos escriben tres oraciones, ellos no escriben tres oraciones. Si todos leen dos oraciones de corrido, ellos ya no las leen” ejemplifica Martino y agrega “los indicadores a mayor edad empiezan a ser más puntuales y más claros”.

“La dislexia suele ser hereditaria y todavía está subdiagnosticada. Cuando un alumno no logra seguir los contenidos, puede desconectarse o mostrar conductas disruptivas; necesitamos abordarlo de forma personalizada” aclara.

Interrogada sobre si hay una afectación al estado de ánimo, al espíritu individual de cada uno de esos chicos respondió: “Exactamente. Por eso es fundamental que se difunda y que aprendamos a ver las banderas bien temprano, porque son niños y no entienden que lo que está pasando es una condición de su cerebro, y lo que hacen es compararse con el par. Y si el par puede y ‘yo no puedo’, eso afecta directamente a su estado emocional. Y termina impactando no solamente en el desarrollo académico, sino en la vida. Por eso decimos que el sujeto con dislexia no termina cuando termina la escuela, esto impacta para toda la vida. Y si bien nos enfocamos en los andamiajes que se tienen que hacer para para poder pasar por la escolarización, tenemos que hacer el andamiaje también en la parte anímica para que pueda vivir sin ese sesgo, sin esa ese prejuicio que se le pone encima”.

“La dislexia no se cura, pero los apoyos psicopedagógicos y psicológicos ayudan; como pueden ser costosos, es importante el acompañamiento de la comunidad. También puede diagnosticarse en la adultez: ante la duda, recomiendo consultar a un profesional”

“Querernos visibilizar la dislexia y acompañar a las familias; no hay estadísticas nacionales, aunque estimaciones de España indican que podría afectar a uno de cada diez alumnos. También hay otras condiciones asociadas y necesidades de alfabetización que requieren atención en el aula. A veces no tenemos las herramientas para poder acompañar a los alumnos. Por eso es tan importante que se visibilice esa condición”.

Qué dice la ordenanza

El articulado que dio fundamento a la creación del Programa Municipal de Concientización y Acción sobre Dislexia y Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), tiene como objetivo promover la detección temprana, la orientación, la capacitación, la accesibilidad y el acompañamiento de las personas de todas las edades con dislexia y otras DEA, dentro de las competencias municipales. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno, que tendrá que coordinar la participación de las distintas áreas municipales, sus funcionarios responsables y la elaboración anual de un plan de acciones sobre dislexia y otras DEA. ¿En qué consistirán esas acciones?: en campañas, talleres, capacitaciones, actividades culturales o deportivas, difusión de información, mejoras en la atención al público y en el acceso a la información, así como orientación a personas y familias, acciones de salud, actividades para personas adultas o propuestas de inclusión educativa y laboral.

El funcionario responsable de cada área deberá informar anualmente a la Secretaria de Gobierno la acción que proyecte realizar en el marco del Programa y, una vez cumplida, presentar una breve evaluación de lo realizado. La SdG coordinará una capacitación anual para el personal municipal, con prioridad para las áreas de salud, desarrollo social, niñez, discapacidad, educación, cultura, deportes, empleo, comunicación, atención ciudadana y tránsito. Y publicará anualmente un informe breve y accesible con las acciones realizadas por cada área municipal que no podrá incluir datos personales identificables. La capacitación deberá abordar señales de alerta, trato respetuoso, orientación, derivación, accesibilidad y derechos. No habilitará a los agentes municipales a diagnosticar ni a indicar tratamientos. La detección de señales de alerta no equivale a un diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento corresponden a profesionales habilitados.

El Departamento Ejecutivo deberá realizar todos los años una campaña pública de visibilización, especialmente durante la semana del 8 de octubre. La campaña deberá utilizar lenguaje claro, tipografías legibles, buen contraste y formatos accesibles. Deberá informar sobre derechos, señales de alerta, vías de orientación y la importancia de evitar la estigmatización.