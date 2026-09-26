Buenas raíces para tener una buena planta

Por Ing. Agr. Florencia Céspedes

Lograr un buen sistema radicular es la clave para pensar en buenos resultados productivos en la huerta, jardín o árbol frutal. Hoy les comparto los conceptos para lograrlo. El primero es la compactación del suelo, que es un indicador de la porosidad de la tierra y su resistencia a la penetración de las raíces de las plantas. Para que tengan una idea 50 porciento es suelo, 25 aire, 20 agua y resto materia orgánica. Un suelo arenoso no se compacta por ser la granulometría grande, pero la desventaja es la poca retención de agua. A diferencia de uno más equilibrado en los porcentajes de arena, limo y arcilla, pero éstos, por el pisoteo o el poco laboreo, pueden apretarlo en términos de campo.

Se nos viene la época del tómate y ajíes. A las que nos gusta la ensalada en verano venimos teniendo problemas de duración de la planta. Se seca temprano, sumado a su pobre cosecha, la compactación ya explicada es una de las consecuencias.

A tener en cuenta estos otros consejos:

– elegir semilla de calidad

– trabajar el suelo y agregar compost

– recomiendo prestar atención al riego, no encharcar y cubrir el suelo con hojas secas o el césped recién cortado para evitar evaporación y sobrecalentamiento de la tierra, para no perjudicar los microorganismos ni las raíces.

– seguir protegiendo a los plantines del frío, una botella de plástico invertida es una opción.

– una vez puestos en tierra si tapamos con algo de tierra el tallo, mejor. Así desarrollará más raíces.

– cuando alcancen los 30 centímetros de altura ya debemos tutorarlas, para que los frutos no estén en contacto con la tierra.

– de ver una planta chica florecida, podemos cortar la flor, en busca de prolongar la etapa vegetativa.

Pueden comprar los plantines o hacer los suyos con semilla de cualquier fruto comprado en el mercado, cuidarlos de los pocos días de frío que queden, conseguir abono, ubicarlos haciendo el surco en dirección hacia el norte qué nos asegurará las horas de luz necesarias para obtener una buena cosecha, monitorear las plagas y enfermedades. Con ésto, les deseo una buena producción y que la disfruten.