Zona fría es ley: 9 de Julio entre los afectados

El Senado aprobó la reforma por 38 votos a favor y 8 en contra. El beneficio queda solo para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En la provincia de Buenos Aires quedan afuera 94 municipios.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 24 de septiembre la reforma al régimen de Zona Fría. El proyecto tenía media sanción de Diputados desde mayo y se aprobó sin cambios, por 38 votos contra 8. Con la nueva ley desaparece el descuento que hoy figura en la factura de gas de más de un millón de hogares. Según el Gobierno, unos 1,6 millones de usuarios de todo el país que se habían sumado al régimen en 2021 perderán el beneficio.

La sesión tuvo momentos de incertidumbre. Los senadores de Unión por la Patria se retiraron del recinto para intentar dejar la sesión sin quórum, pero la estrategia fracasó. La Libertad Avanza reunió los votos con el PRO, una parte de la UCR y bloques provinciales del norte. Según la prensa nacional, esos apoyos se consiguieron a cambio de la promesa de una «zona cálida», un alivio en la tarifa eléctrica para las provincias de clima caluroso que llegaría por una resolución del Poder Ejecutivo. El Gobierno estima un ahorro fiscal de 400 millones de dólares.

Nueve de Julio integra la lista de distritos bonaerenses que pierden el beneficio. También quedan afuera casi todos los municipios de la región: 25 de Mayo, Bragado, Carlos Casares, General Viamonte, Lincoln, Pehuajó, Bolívar, Chivilcoy, Junín, Alberti, Hipólito Yrigoyen, General Pinto y Leandro N. Alem. Estos distritos se habían incorporado al régimen con la ampliación de 2021 y hasta ahora recibían una bonificación del 30 por ciento en la tarifa.

Una voz bonaerense en contra

El radical Maximiliano Abad votó en contra. Cuestionó que los votos se consiguieran a cambio de un decreto para subsidiar la electricidad en las zonas cálidas y sostuvo que la reforma carece de rigor técnico. «Esta ley perjudica a mi provincia de Buenos Aires«, afirmó.

El beneficio sigue vigente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También lo recibirán los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaP), los veteranos de Malvinas y las viviendas donde viva una persona con Certificado Único de Discapacidad.

Hay otro cambio importante que alcanza incluso a quienes conservan el beneficio. El descuento se calculará solamente sobre el precio del gas y dejará de aplicarse sobre el total de la factura. Quedará afuera la distribución, que es la porción más grande del costo final. Esto anticipa aumentos también en las zonas que mantienen el régimen. Los usuarios que pierdan el beneficio podrán pedir asistencia a través del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para acceder deberán demostrar ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, un tope que hoy ronda los 4,8 millones de pesos.

Qué dice el Gobierno

Durante el plenario de comisiones en el que el oficialismo obtuvo dictamen, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, dijo que el objetivo de la reforma «es que haya energía en el país y al menor costo posible, eso se logra con mercados donde funcione la competencia y donde la energía refleje sus costos«. La funcionaria admitió que «tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos, no puede haber subsidios generalizados, es injusto. Queremos terminar con esta injusticia, lo que se recauda con este fondo no alcanza para pagar este servicio«. Y agregó: «Este subsidio lo pagan las PYMES, lo tienen que recibir aquellas familias que realmente lo necesitan para pagar las tarifas«.

El subsecretario de Energía, Damián Eduardo Sanfilippo, explicó que la modificación suma «un mecanismo de compensación» y sostuvo que «es importante que todos los entes provinciales hagan el traslado del costo de la electricidad a los usuarios, porque eso es lo que permite que las distribuidoras después puedan pagar«.

En el debate de hoy, la presidenta de la comisión de Energía del Senado, la salteña Flavia Royón, defendió la reforma con números. Según explicó, la zona fría histórica abarca unos 940.000 usuarios y la ampliada unos 3,36 millones. En cambio, 6,2 millones de usuarios en todo el país no tienen gas de red y dependen de la garrafa.

La principal incógnita es cuánto subirán las boletas el próximo invierno, cuando el consumo de gas se dispara en la región. Para ese momento el país ya estará en plena campaña presidencial, con elecciones de gobernador en varias de las provincias afectadas. La ley todavía debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo y reglamentada.

La lista completa de municipios bonaerenses afectados

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puán, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.