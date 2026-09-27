Valeria Arata y el proyecto de transporte público entre localidades

La senadora provincial Valeria Arata (Frente Renovador) impulsa recientemente en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear un sistema de transporte público adaptado a pequeñas localidades y zonas rurales. En diálogo con ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) expresó: “Es un proyecto que tiene que ver con una flexibilización de la articulación de la movilidad del transporte, dado que esta problemática afecta a muchas localidades y a la gran mayoría de las del interior de la provincia de Buenos Aires, pueblos chicos, donde muchas veces el transporte automotor resulta antieconómico y dejaron de pasar las empresas, como pasa en muchas localidades seguramente en el partido del 9 de julio, como pasa en Junín, como pasa en Viamonte, como pasa en toda la provincia. ‎Entonces, nosotros presentamos una modificación a la ley orgánica del transporte, un proyecto de ley donde se prevé que cambie la dinámica del transporte de pasajeros, en lugar de tener frecuencias y colectivos como conocemos históricamente los viejos ómnibus, que resultan antieconómicos, porque después terminaban viajando dos personas y la realidad es que no le convenía seguir con este tipo de servicio, pasar a una flexibilización donde sea a demanda de los pasajeros y donde puedan también intervenir otro tipo de vehículos. Cuando hablamos de intervenir otro tipo de vehículos, hablamos de vehículos de menor porte, donde puedan coordinarse para poder ir por etapas, por distintos días”.

Para la senadora Arata “En la mayoría de las ciudades pequeñas, muy pequeñas, como las que tenemos los pueblos del interior, la gran mayoría, sobre todo después de la pandemia, sucede esta problemática que el transporte automotor de pasajeros dejó de pasar.El planteo también parte de la dificultad que atraviesan las empresas privadas en sostener recorridos con poco pasajero, lo cual puede resultar económicamente inviable cuando deben afrontar los costos de un colectivo convencional, como combustible, seguro y personal”. Para Arata, modificar las condiciones del servicio permitiría buscar una alternativa entre el esquema tradicional y la desaparición de la conexión.

Interrogada sobre si el proyecto contempla algún tipo de subsidio para desarrollar el servicio dijo: “Buscamos regularizar los servicios de transporte no autorizados y ordenar los recorridos. Por ahora, la ley no contempla nuevos subsidios y sigue en comisión”.

Sobre el momento político actual expresó: “Creo que necesitamos unidad y un gran acuerdo nacional. Las familias atraviesan un fuerte endeudamiento y sentirán la eliminación del subsidio de zonas frías”.