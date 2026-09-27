HCD: Crónica de la sesión

Por Carlos Graziolo

La sesión del Concejo Deliberante del jueves 24 de septiembre tuvo la particularidad de ser donde el Pro perdió un concejal y lo ganó la UCR, ya que Yamila Bonello tomó el lugar de Julio Bordone, que durará en tanto dure la licencia de éste. Después, todo volverá a ser como era, lo que no signifique que sea ‘a la normalidad’.

Pasado el cuarto intermedio por la aprobación de la Ordenanza sobre Dislexia y Dificultades de Aprendizaje, de la que se informa por separado en la entrevista a Daniela Martino, se aprobó el Proyecto de Ordenanza de La Libertad Avanza sobre ‘Capacitación al personal de la municipalidad, expuesto por la concejal Sol Ormaechea, donde se apuntó a que ese personal adquiera y se familiarice con nuevas herramientas de gestión y acompañe los procesos de modernización tecnológica. Entre los argumentos de la concejal Ormaechea aclaró que la capacitación no será obligatoria, pero que quienes la realicen y aprueben los cursos podrán sumar esos antecedentes a su legajo. Pero donde no le faltó razón a sus pares del PRO preguntando sobre quién va a dictar esos cursos, porque ello representaría un gasto teniendo en cuenta los argumentos de Pablo Bonfiglio quien puso como ejemplo que, en un caso similar, de seis que comenzaron un adiestramiento similar, terminaron dos. El rechazo intentado por el bloque oficialista incluía ahondar en las características de los cursos y de un análisis presupuestario que contemple la participación de los gremios (municipales). La moción para que el proyecto regresara a la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue rechazada. No obstante, se aprobó por unanimidad, pero el proyecto tenía origen en 2024.

El proyecto para desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas de Dudignac, protegiendo las calles deterioradas y garantizando la seguridad de vecinos, ciclistas y peatones, también fue aprobado por unanimidad. La propuesta establece un recorrido por caminos terciarios hacia la Ruta Provincial 65, evitando el ingreso de camiones al núcleo urbano. Y se encomienda al Departamento Ejecutivo la adecuación y señalización de estas vías.

Silvia Calcagno (LLA) hizo foco en el deterioro del cementerio municipal solicitando su puesta en valor y mantenimiento que incluiría limpieza, iluminación y mejora sustancial ante el deterioro de nichos y calles interiores buscando un plan de mantenimiento permanente del predio.

El debate más extenso se produjo a partir del pedido de informes presentado por Vanesa Paladino (LLA) sobre el Fondo Educativo y el destino de esos recursos destinados a infraestructura escolar, un tema que suele estar en el centro de la controversia por la millonaria suma que recibe anualmente el municipio. La iniciativa solicitaba al Departamento Ejecutivo que rindiera cuentas sobre su utilización.

Entre ello, el monto recibido durante 2026, cuánto fue ejecutado en infraestructura escolar, cuáles fueron los criterios utilizados para establecer prioridades y cuál es el plan de inversiones previsto para el resto del año.

La defensa del oficialismo se centró en que la información sobre la ejecución del Fondo Educativo ya se encuentra disponible y que sería enviada nuevamente agregando que la situación del municipio está restringiendo las respuestas acordes a los reclamos, el principal cuestionamiento de Paladino, Marcela Regalía (UCR) y Julia Crespo (Unión por la Patria), lo que estaría evidenciando el desvío de los fondos específicos hacia otros destinos, una cuestión que vuelve una y otra vez en la discusión política.Curiosamente, una vez más, el bloque oficialista no está de acuerdo con lo que se le señala, pero termina votando en forma unánime.

Falta de policías y carpetas médicas: el doble problema de seguridad

A través de un proyecto de comunicación se solicitó al gobernador de la provincia y al Ministerio de Seguridad, que adopten medidas para dotar de efectivos suficientes a las distintas dependencias policiales del distrito. También se planteó allí (Héctor Carta -LLA-) priorizar los pedidos de traslado de efectivos que sean oriundos del partido. Se mencionó en el debate que se han realizado gestiones desde el Ejecutivo municipal, pero que también la circunstancia muestra un costado doblemente negativo: no hay efectivos suficientes -se dice- pero cuando llegan muchos vienen con carpeta médica. Se aprobó por unanimidad.

Polémica por el rol de la OMIC ante las deudas

El endeudamiento familiar en Argentina, que alcanzó el nivel más alto de los últimos 20 años, impulsado por la caída de ingresos y la necesidad de cubrir gastos esenciales como alimentos y servicios, fue tema del proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Prevención, Asistencia y Saneamiento del Sobreendeudamiento Familiar, que expuso María Elena Defunchio (UxP). La situación actual con niveles récord de endeudamiento bancario y no bancario y una morosidad creciente, fueron argumentos de la concejal en un debate donde se ‘prendieron’ varios: Bonfiglio, Paladino, Crespo, García y la propia Defunchio, quién proponía establecer como autoridad de aplicación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). El extenso debate puso en duda la posibilidad operativa de la dependencia y, como era de imaginar, hubo criterios diferentes sobre educación financiera y el pensamiento que tiene cada uno sobre ella. En este caso se aprobó por mayoría, pero hay serias dudas que se avance mucho sobre este tema en el futuro.

La queja de Bianchi

El concejal de Fuerza Patria Héctor Binachi se quejó por la falta de respuesta a sus pedidos de informes sobre la estación La Trocha y su vecindad, que incluían situación jurídica del predio, las familias que viven allí, las condiciones de las instalaciones, las tareas de mantenimiento, las acciones de asistencia social y habitacional y los proyectos de recuperación y puesta en valor del inmueble, que parecen no estar en la consideración oficial. Porque una cosa es responder el pedido de informes -el gran intríngulis de casa sesión- (de 33 pedidos de informes, 28 ya habían sido contestados y 5 aún restan hacerlo) García dixit- y otra muy distinta es poner manos a la obra y actuar en consecuencia.

Reclamos radicales

El bloque de la UCR solicitó reparación y mantenimiento de las calles internas del barrio Ricardo Balbín, situación que -se argumentó- dificulta la circulación y afecta la prestación de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y allí mismo se pedía que el barrio sea incorporado a un permanente mantenimiento de sus calles de tierra.

El otro reclamo -de comunicación- estuvo referido a solicitar tareas para garantizar el escurrimiento hídrico en Facundo Quiroga y zona rural pidiendo revisar las condiciones de las obras de contención ubicadas en las inmediaciones del cementerio de la localidad y que, Eduardo Moscato, el expositor, calificó de altamente preocupante.

Otro clásico: el Barrio de los Abuelos

Antes Marcela Regalía (UCR) y en esta ocasión Nancy Grizutti (FP) se han referido a la situación de las viviendas del Barrio de los Abuelos.

Grizutti pidió información sobre el estado de conservación de las casas, viviendas ocupadas y desocupadas, trabajos de mantenimiento realizados, posibles problemas estructurales y situación de las adjudicaciones, agregando que se pretende conocer los requisitos para acceder y permanecer en esas viviendas. El pequeño debate (Grizutti-García) exhibió que existirían casos de familiares de antiguos adjudicatarios que continuarían ocupando viviendas. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.