Van Bergen: De la Técnica 2 a «Solve of Tomorrow»

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El profesor de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2 «Mercedes V. de Labbe», Diego van Bergen contó su experiencia sobre el proyecto «Red Inteligente de Monitoreo de Napas y Prevención de Inundaciones», desarrollado en la institución que logró posicionarse entre los 50 mejores de Argentina en la edición 2026 del concurso «Solve for Tomorrow» (Resolver para el futuro). La iniciativa educativa global que organiza la empresa Samsung la ubicó entre los cinco proyectos elegidos de la provincia de Buenos Aires, lo que es una muestra palpable del significado del mismo.

En diálogo con ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) Van Bergen expresó: “Nuestro proyecto fue seleccionado entre los 50 mejores del país: una red solar de sensores e inteligencia artificial para monitorear napas y prevenir inundaciones. Ahora estamos en co-creación y recibiremos mentorías antes de desarrollar el prototipo”. La mentoría es un proceso de desarrollo personal y profesional en el que una persona con más experiencia y conocimientos guía, aconseja y acompaña a otra con menos experiencia. «Proponemos una red económica de sensores LoRa (*)para monitorear napas en tiempo real, anticipar inundaciones y orientar la planificación pública. La red podría ampliarse a otros distritos y sumar un chatbot ambiental«, expresó el profesor. LoRa es una tecnología de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia diseñada para transmitir pequeños paquetes de datos a grandes distancias con un consumo de energía mínimo.

El proyecto de alumnos orientados por el profesor Van Bergen y otros colegas se situa, además, como una de las cinco iniciativas seleccionadas en la provincia de Buenos Aires. Van Bergen explica que: “Impulsamos con los alumnos un proyecto para anticipar problemas en las cuencas y orientar dónde construir. Haber llegado a los 50 finalistas ya es un logro para 9 de Julio; seguiremos mejorándolo y motivando a los chicos”.

En el plano personal contó: “Hablábamos con Gonzalo, -otro profesor participante del proyecto- él es de Junín, yo soy de Buenos Aires, y nos decíamos que en parte le estamos devolviendo a 9 de Julio todo lo que lo que nos dio. Es un poco de gratitud también”.

El apellido del entrevistado remite inevitablemente al origen holandés de sus abuelos. Y él menciona una referencia exacta: la Toma de Breda de 1590, un famoso episodio de la Guerra de los Ochenta Años que se logró gracias a la estratagema del Turfschip de Breda (el barco de turba de Breda) ideada por el capitán Adriaen van Bergen. No se trató de una batalla a campo abierto sino de una ingeniosa táctica militar similar al caballo de Troya. Para Diego la referencia de su antepasado lo hace ubicar en una comparación inequívoca: “Un San Martín holandés” dice orgulloso.

Para saber más: Samsung.com (Solve for tomorrow)