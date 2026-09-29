Dudignac: Refuerzan controles preventivos y de tránsito

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio puso en marcha un esquema de trabajo conjunto orientado a fortalecer la prevención del delito y el ordenamiento vial en la localidad de Dudignac. La iniciativa se formalizó tras una reunión de trabajo encabezada por el titular del área, Fabián Beltrán, quien estuvo acompañado por autoridades de la Policía Comunal y por la delegada municipal local, Hermita Gómez.

Durante el encuentro, las partes evaluaron la situación de la seguridad comunitaria en el poblado y fijaron los lineamientos principales para potenciar acciones preventivas. El plan acordado contempla el despliegue de operativos de tránsito y controles vehiculares periódicos, destinados a regular la circulación urbana y supervisar la documentación correspondiente. Asimismo, la agenda de trabajo incluyó el diseño de estrategias de intervención rápida ante la eventual comisión de delitos, contravenciones o faltas en general. La meta prioritaria de estas acciones busca reforzar la visibilidad y presencia territorial tanto de los organismos municipales como de las fuerzas de seguridad en las calles de la localidad.