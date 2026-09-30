Grizutti: «El Ejecutivo no acostumbra a respetar los convenios»

La concejal Nancy Grizutti (Fuerza Patria) se refirió a la situación que se da con Hugo Gervasio y su equipo, de Vialidad Provincial. Lo hizo en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9): “Es una falta de respeto absoluta hacia alguien que, durante todo el año pasado, dio claras muestras de su profesionalismo. Los productores pueden dar fe de esto: ninguno se ha quejado jamás del trabajo de Hugo Gervasio, que es impecable. El problema actual es doble: por un lado, el municipio le debe dinero a su equipo, y por el otro —lo más grave— el Ejecutivo se niega a recibirlo. Él intentó comunicarse de todas las formas posibles: llamadas, WhatsApp y viniendo en persona a la oficina, pero siempre le dicen que están ocupados. No olvidemos que esto es un convenio votado y avalado por la mayoría del Concejo Deliberante. Hoy ese acuerdo se está incumpliendo, y esto es muy serio. Es serio por dos razones: primero, por la situación en la que estamos…en una situación hídrica bastante complicada y segundo porque no puede ser que no sea atendido por la intendenta».

Cronología del Conflicto

A fines de 2025, ante los gastos extraordinarios del municipio, la intendenta le pidió a Hugo Gervasio postergar el pago de viáticos de un mes vencido a dos meses vencidos. El personal aceptó solidariamente para respaldar al Ejecutivo.

Gervasio solicitó explícitamente que, si el municipio preveía problemas para cumplir con este nuevo plazo, se avisara con tiempo para reorganizar el trabajo y no exponer al personal a una cesación de pagos. En Marzo/Abril de este año la conversación se repitióy la intendenta aseguró que no habría inconvenientes con los pagos. Actualmente, el municipio rompió el acuerdo y la deuda ya arrastra casi 4 meses de atraso, sumado a la falta de respuestas directas de la mandataria.

Para Grizutti la situación es precisa: “Quedan pendientes los pagos de junio, julio y agosto del corriente año, con un vencimiento inminente mañana. Más allá de la imposibilidad de pago, es inadmisible la falta de respeto de la Intendenta y el Ejecutivo, quienes ni siquiera reciben a Hugo Gervasio para darle una explicación. Hugo se quedó sin ahorros personales por mantener al equipo y pagar los sueldos de su propio bolsillo; hoy ya no tiene recursos. Estamos al borde de que el equipo se retire del distrito. Sabemos que si se van, no vuelven, porque hay otros municipios que los necesitan. El trabajo de Gervasio ha sido impecable y está totalmente documentado en planillas que detallan, kilómetro por kilómetro, un total de 303 kilómetros ejecutados y 108.150 metros cúbicos de tierra movidos entre La Niña, Dudignac Norte, Dudignac Sur y 12 de Octubre. Es una tarea realizada con absoluta responsabilidad. Tanto es así que los propios productores rurales, de manera privada, han querido pagarle para que se quede, lo cual no corresponde porque depende de la Provincia y existe un convenio vigente”.





La concejal apunta: “Lamentablemente, el Ejecutivo no acostumbra a respetar los convenios. Ya pasó con Naón y con el plan de viviendas en la gestión anterior: se firman los acuerdos, llega el dinero inicial, pero luego se pierde el ritmo y los fondos no aparecen. Si el Ejecutivo consideraba que no podía afrontar este gasto, ¿para qué firmó la renovación del convenio? Un convenio es un compromiso serio. Esconderse para no pagar es como sacar un crédito bancario y no dar la cara. Nosotros, como concejales, aprobamos esa renovación y tenemos la responsabilidad de exigirle al Ejecutivo que cumpla. La Intendenta manifestó abiertamente que no puede pagar la deuda de 40 millones de pesos. Sin embargo, esto es una cuestión de prioridades. Ante la inminente llegada del fenómeno climático del «Súper Niño», la red vial es la máxima prioridad para 9 de Julio. Si se puede retrasar el pago a los funcionarios públicos, se debería hacer, pero el servicio vial no se puede abandonar. El trabajo de Gervasio no es solo manejar maquinaria, es una planificación técnica impecable que hoy el municipio está ignorando al cerrarle las puertas”.

La tarea de Gervasio está en el centro de la escena: “Su labor cuenta con el aval de los productores rurales que son testigos de su esfuerzo -aclara Grizutti-. Él me contactó desesperado porque se quedó sin ahorros por prestarle dinero a sus compañeros, y el problema sigue sin resolverse. Aunque ya presentó la documentación formal el 23 de septiembre y le envió los archivos a la intendenta, como siempre, no obtuvo respuesta. Esto es inaceptable. No tengo que ser yo el nexo, la intendenta debe atender a Gervasio. Le pregunté si podíamos publicar la carta. Es una situación tan grave que todo el mundo debería enterarse, especialmente las entidades rurales, que deben involucrarse y defender esto. No puedo ser la única vocera. De hecho, Kevin Shanly (vicepresidente de la Federación Agraria) y Martín Longarini (Coninagro) ya plantearon la crítica situación de Gervasio y su preocupación en la mesa de emergencia”.

Un oyente comparó la actitud del municipio con quien pide un préstamo en una billetera digital y desinstala la aplicación para no pagar:

“Hay un acuerdo firmado que no se cumple. Si el municipio no tiene plata, al menos que lo atiendan. Gervasio es un hombre honesto y serio. Ël hubiera preferido una respuesta de la intendenta, pero ante el silencio, habilitó la publicación. La deuda acumulada corresponde a los viáticos y horas extras de un promedio de 10 personas durante tres meses. Al terminar septiembre, ya se convertirán en cuatro meses de atraso. Debido a la falta de atención y de respuestas, el personal redujo su ritmo y trabaja a medias tintas, lo cual es completamente lógico. El año pasado, la Provincia le «salvó las papas» al municipio. Si no hubiera intervenido el equipo de Hugo Gervasio, la gestión local no habría tenido nada, ya que solo cuenta con un equipo propio. Ante este panorama, el municipio debe priorizar esta situación. Es fundamental que Hugo Gervasio y su equipo no se vaya y que los productores salgan a defenderlo”.