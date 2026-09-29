Regalía: «Ingresar a 9 de Julio hoy genera una profunda tristeza»

El bloque legislativo de la UCR ha presentado varios proyectos en los últimos años enfocados en el barrio «Los Abuelos» debido a la preocupación por la situación de sus residentes, quienes son todos adultos mayores. Y las demandas principales que se desprenden del esas presentaciones fueron comentadas por la concejal Marcela Regalía (UCR) en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9). Una de ellas es el Mantenimiento del barrio, propiamente dicho: “El barrio cuenta con partidas presupuestarias específicas de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo (bajo el programa «Cuidemos»), por lo que exigimos su correcta aplicación”

Sobre el arreglo de calles interiores Regalía dijo que: “Solicitamos el mantenimiento urgente de los pasajes Néstor Kirchner y las calles aledañas. Actualmente presentan baches y pozos que ponen en riesgo la seguridad de los ancianos (riesgo de caídas), por lo que se pide que se coloquen piedritas para mejorar el terreno”. Y sobre el trabajo de campo de asistentes sociales expresó: “Se nos reclama que el personal de asistencia social no se presenta físicamente en el barrio. Y enfatizamos la necesidad de que realicen «trabajo de territorio» para conocer de primera mano cómo viven los residentes y cuáles son sus necesidades reales”. La concejal agregó que el “reclamo es por la falta de mantenimiento y controles en el barrio, pese a nuestros pedidos desde 2022 y al presupuesto insuficiente”.

Regalía remarca lo que a veces dice en las sesiones: «La verdad es que a veces nos preguntamos si las autoridades tienen una venda en los ojos. En las sesiones nos pasa siempre algo que nos llena de tristeza: vemos las necesidades reales de 9 de Julio, presentamos proyectos y propuestas de políticas públicas para mejorar las cosas, pero la respuesta oficial siempre es que ‘ya se está haciendo esto o aquello’. Sin embargo, salís a la calle y ves que no es verdad, por eso la gente sigue reclamando”.

Y agregó : “Un ejemplo claro es el barrio Los Abuelos. Ni siquiera arreglaron los pozos, las calles están intransitables y cualquiera se puede caer, no hace falta ser un adulto mayor para sufrir un accidente ahí. Además, se está desnaturalizando el propósito del barrio: se pensó exclusivamente para adultos mayores o matrimonios de la tercera edad, y hoy vemos a personas jóvenes habitando viviendas que no les corresponden. En su momento tuvimos el caso de una señora que quería llevar a vivir a sus nietos y se le explicó que no se podía, porque hay que respetar el fin social para el que fue creado”.

TpT— También presentaron un proyecto por tenencia responsable de mascotas. ¿Qué pasa con esa iniciativa?

MR — En 2023 se sancionó la Ordenanza 7011, un trabajo conjunto entre todos los bloques políticos y las agrupaciones proteccionistas. Esta norma detalla las responsabilidades y deberes de los dueños, y aborda la problemática de los animales sueltos en la calle, principalmente perros. No estamos en contra de ellos, al contrario, queremos cuidarlos y protegerlos. Hoy en día, ver tantos animales en la vía pública representa un riesgo, ya que pueden provocar accidentes de tránsito. Muchos automovilistas llevan calcomanías que dicen «freno por los animales», lo que demuestra la sensibilidad de la gente. Por eso, debemos buscar soluciones integrales junto a los centros de Zoonosis, especialmente con el tema de las castraciones.

Si alguien tiene una mascota y no desea que se reproduzca, lo lógico es castrarla. Sin embargo, no basta con la cirugía; se necesita un seguimiento posterior. También debemos preguntarnos por qué hay tantos animales sueltos y relevar las condiciones actuales del albergue canino. En la última sesión nos informaron que solo había uno o dos perros peligrosos, pero queremos saber con precisión cuál es la capacidad del lugar y cómo se los está cuidando.

Regalía explicó que en un pedido de informes de hace unos años les notificaron que el presupuesto para alimento era insuficiente: «Tiempo después se firmó un convenio con ANDEPA y las proteccionistas, quienes son las que más se preocupan y están en el día a día con los animales. Nuestro objetivo actual es saber qué pasó con ese convenio y qué acciones concretas tomó la Municipalidad al respecto”.

TpT- Como contadora pública, ¿qué observación tenés sobre el costo del endeudamiento municipal de su descubierto -desde 2025- en cuenta del Banco Provincia?

MR – Primero, nosotros también hicimos un pedido de informe acerca de este endeudamiento. Lo primero que quiero aclarar —porque parece que el foco se desvió— es que este primer informe del bloque es estrictamente sobre eso. Muchos decían que era por el pago de sueldos, pero lo que queremos saber es por qué se endeudaron, por qué están tomando ese descubierto, qué montos se manejaron y qué dice el convenio.Cuando uno va al banco a pedir un descubierto, lo primero que hace es firmar un convenio. Al utilizarlo, la entidad te da un tiempo determinado para cubrirlo. Todos los bancos tienen el mismo método: a los 25 o 26 días hay que cancelarlo para volverlo a usar. Si tenés un convenio que te permite un descubierto de 50 millones de pesos y girás por 60 millones, te pasás del límite y tenés la obligación de cubrirlo. Por eso mismo realizamos este pedido de informe. En primer lugar, queremos saber qué pasó, ya que no ingresó ningún convenio al Concejo Deliberante. Queremos conocer el monto, a qué tasa de interés se tomó y cuáles fueron los motivos”.

La concejal radical también explicó que el tiempo de respuesta, de 10 días, está sumamente excedido sin que se haya producido. Y ante la eventualidad de un futuro gobierno radical propone revisar la recaudación y los controles, mejorar el trabajo municipal y restructurar el organigrama de lo que se entiende por Departamento Ejecutivo, para hacer más eficiente la gestión. “También veo mucho abandono en las localidades con una imagen de tristeza” agregó. «Ingresar a 9 de Julio hoy genera una profunda tristeza. Mientras las localidades vecinas avanzan y se desarrollan, los propios vecinos señalan que nuestra ciudad está retrocediendo. Esto es el resultado directo de la falta de políticas públicas: basta con ver el estado de las calles y los pozos para entender por qué la gente se siente abandonada. Durante nuestra visita a La Niña, los habitantes nos manifestaron su preocupación por los distintos camino rurales . El deterioro es tal que genera una sensación de aislamiento, al punto de que los vecinos se preguntan, con justa razón, por dónde van a salir.«