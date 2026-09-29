Expo Rural: el cronograma de actividades



Falta poco para la inuaguración de Exposición Rural de 9 de Julio. Entre el 1 y el 4 de octubre, el predio de la Sociedad Rural local reunirá a más de un centenar de expositores comerciales, industriales y ganaderos en una muestra que este año tiene como eje organizativo la innovación.

El ingreso al predio ferial será gratuito durante los primeros tres días, desde el jueves 1 hasta el sábado 3 de octubre. Para la jornada de clausura del domingo 4, la organización dispuso una entrada general de 15.000 pesos, la cual habilitará el acceso exclusivo a los espectáculos de jineteada y a la final del Torneo de Polo. Los menores de 12 años tendrán ingreso libre y gratuito durante toda la exposición.

Las dos primeras jornadas tendrán un fuerte componente educativo con la visita programada de más de 500 alumnos de nivel primario. El circuito de aprendizaje incluirá el Aula Aapresid, talleres de huerta a cargo del CEPT 15 El Chajá y demostraciones de tambo en vivo coordinadas por el Colegio Inchausti.

En el ámbito técnico y ganadero, el jueves por la mañana se desarrollará el Concurso de Novillos, seguido de una disertación del Frigorífico Azul Natural Beef sobre bienestar animal y calidad cárnica. Por la tarde, la agenda incluirá presentaciones sobre el uso de drones agrícolas DJI y estrategias de comunicación comercial. El viernes el foco técnico se centrará en la genética bovina con una exposición sobre la raza Wagyu que culminará con una cata de ésta carne. Cerrando la noche, habrá música en el patio gastronómico con la Banda del Salado, Pyno El Bandido y DJ en Vivo.



El sábado se abrirá con actividades religiosas desde las 7:00 horas y el desarrollo del Concurso de Terneros, que contará con la participación de diez escuelas del distrito. A las 13:00 horas se celebrará el almuerzo inaugural, el escenario central donde la dirigencia de la Sociedad Rural pronunciará su discurso anual de acción. Durante la tarde comenzará oficialmente el Torneo de Polo, se entregarán los premios a los expositores comerciales y la jornada finalizará con espectáculos de danza, música country y la presentación de diversas bandas locales.

El último día de la exposición estará íntegramente dedicado a la identidad y cultura rural. A partir de las 9:00 horas, el campo de doma albergará pruebas de riendas, actividades recreativas tradicionales y montas especiales en las categorías grupa y clina, acompañadas por animación folclórica. Tras el almuerzo criollo, se disputará la final del Torneo de Polo. El cierre definitivo de la feria quedará a cargo del grupo musical Tierra Joven.

Desde la Sociedad Rural confirmaron que la totalidad de los espacios comerciales se agotó con un mes de antelación al armado de los stands. Yanina Elola, secretaria de la Comisión Directiva, destacó la decisión de modernizar el formato de la muestra este año y agradeció el respaldo del sector productivo local, subrayando que la exposición funciona como el principal reflejo de la identidad económica y social de 9 de Julio.