Expo Rural: Diez escuelas de 9 de Julio van por el Concurso de ternero

En el marco de la 129º Exposición Rural de 9 de Julio, estudiantes de diez instituciones educativas del distrito participan en el Concurso Crianza del Ternero. La iniciativa, que se desarrolla ininterrumpidamente desde hace tres décadas, tiene como objetivo acercar a los alumnos de nivel primario al ámbito rural mediante una experiencia práctica centrada en el aprendizaje, el bienestar animal y la responsabilidad.

Durante el proyecto, que comenzó en los primeros días de agosto, los niños asumen el cuidado y la alimentación de un ternero durante un mes. Bajo la supervisión de sus docentes, los estudiantes deben documentar todo el proceso en una carpeta técnica. Este registro exige detallar la evolución del crecimiento del animal, su estado de salud, las pautas de alimentación y su mansedumbre, requiriendo además investigaciones complementarias sobre producción ganadera.

El certamen funciona como un esfuerzo conjunto de la comunidad agropecuaria local. Los terneros, de raza Holando, fueron cedidos por los productores lecheros Francisco Verges, Guillermo Lugano, Polo Sarnicola, María Blanca Ciampoli, Alejandro Mulcay, Alberto Gallo Llorente, Néstor Mas y Luciano Vanina. En paralelo, firmas del sector como Nutralmix y Ceres Agropecuaria aportaron la totalidad del alimento necesario para la competencia.

Para garantizar el cuidado adecuado de los ejemplares, el proyecto dispone de un esquema de asistencia técnica. El médico veterinario Edgardo Disario se encuentra a cargo de la cobertura sanitaria de urgencia, mientras que el veterinario Juan Charaf, acompañado por alumnos del CEPT 15 «El Chajá», realiza visitas periódicas a las escuelas para brindar charlas de capacitación a los concursantes.

El evento concluirá el sábado 3 de octubre a las 9:00 horas en el predio de la Exposición. En esa jornada, un jurado especializado evaluará las carpetas presentadas y el estado de los terneros exhibidos para determinar los resultados. En esta edición, la iniciativa consolidó la integración de establecimientos urbanos y rurales, contando con la participación del Centro Educativo Complementario Nº 802, el Colegio Los Ceibos y las escuelas primarias Nº 3, 6, 9, 10, 22, 51 y 53. Estos centros educativos representan tanto a la ciudad de 9 de Julio como a las localidades y parajes de La Blanqueada, 12 de Octubre, Norumbega, Corbett, Galo Llorente y Dennehy.