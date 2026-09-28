Básquet: Atlético y Argentino de Chivilcoy repartieron victorias

Atlético 9 de Julio se impuso en las categorías menores frente al Club Argentino de Chivilcoy durante la octava fecha del Torneo Clausura de la Asociación, en una jornada deportiva disputada el sábado pasado. El equipo local aseguró triunfos en Minibásquet e Infantiles, mientras que el conjunto visitante confirmó su superioridad en la división de Cadetes. Argentino de Chivilcoy no presentó formación para la categoría Juveniles.

En Minibásquet, el encuentro con mayor asistencia de público de la jornada, Atlético logró una victoria por 54 a 41, en un partido que se desarrolló a seis cuartos, de los cuales el equipo local dominó cuatro para consolidar su ventaja final y asegurar el triunfo. En Infantiles arrancó con el dominio del equipo visitante. No obstante, una reestructuración táctica del equipo local resultó en un decisivo parcial de 19 a 6 en el segundo cuarto, estableciendo una ventaja que se mantuvo hasta el final. Laureano Riopedre lideró la ofensiva de Atlético con 25 puntos.

Ambas categorías menores operaron bajo formato mixto. La ofensiva local se completó con los aportes de F. Meoli, G. Manzione y S. Sosa, con 8 puntos cada uno. Adicionalmente, M. Lezcano sumó 5 unidades, A. de la Canal anotó 4, M. Urriza registró 3, J. Crespo y F. Silva marcaron 2, e I. Fernández Rivas y J. Di Leo contribuyeron con 1 punto, junto a la participación en cancha de L. Sarlingo.

En Cadetes, Argentino demostró por qué lidera la tabla de posiciones en solitario y con un récord invicto. El equipo de Chivilcoy superó a Atlético con un contundente 70 a 24, tras establecer una diferencia irremontable durante la primera mitad del encuentro, dando paso a dos períodos finales de mayor paridad. La dirección técnica del Club Atlético durante todos los compromisos de la jornada estuvo a cargo de los entrenadores Juan P. Merico y Andrés Pastori.