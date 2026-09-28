El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de reacción

La Dirección de Gestión Ambiental de la municipalidad de 9 de Julio ha informado sobre la limpieza y mantenimiento de dos sectores de la ciudad donde se habían conformado microbasurales, a los que calificó de ‘históricos’, una definición que habla por sí sola porque está marcando un reconocimiento implícito de un control no ejercido sobre los sectores (Cardenal Pironio y Dr. West y Garmendia y West).

Es sabido que un microbasural activo representa un peligro inmediato para la salud pública (vectores de enfermedades, contaminación del suelo y aire). La limpieza erradicó el foco infeccioso de manera directa. El municipio tiene la obligación legal e irrenunciable de mantener el saneamiento urbano. No limpiar un micro basural o haberlo permitido bajo el argumento de que «no debió permitirse» agravaría el daño a los vecinos. La falla en el poder de policía o la falta de control -llámese como quiera- es la raíz del problema: Si el municipio se limita a limpiar sin sancionar a los infractores ni vigilar las zonas propensas, la intervención se convierte en un paliativo temporal. Esto genera un círculo vicioso donde el infractor asume que el Estado siempre resolverá el problema de forma gratuita. El poder de policía implica fiscalizar, intimar a dueños de terrenos baldíos y multar a quienes arrojan residuos. No ejercerlo constituye una falla en la gestión que dilapida los recursos públicos (dinero de los contribuyentes usado para limpiar lo que debió ser controlado).

La intervención del municipio para limpiar los microbasurales es correcta y necesaria debido a la urgencia sanitaria y ambiental, pero es incompleta e insuficiente si no se acompaña del ejercicio del poder de policía y la prevención.

Bolilla de recuperación

Según el informe del Consejo Escolar se logró reinstalar la red de gas en el edificio de la Escuela N ª 52 (ex Jardín9) “recuperando un servicio fundamental para el funcionamiento de la institución». La información se complementó anunciando la puesta en condiciones de un espacio para el desarrollo de actividades curriculares y la adquisición e instalación de una cocina industrial que permitirá mejorar el funcionamiento del comedor escolar que brinda servicio a 200 alumnos de la Secundaria N ª 10 y de la Propia Primaria N ª 52.

La inversión, fue por un total de ocho (8) millones de pesos con fondos provistos por la provincia de Buenos Aires.

El partido de 9 de Julio recibe más de $2.800 millones de pesos por parte de la Provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo. De acuerdo con la normativa vigente de la provincia, la distribución de estos recursos cuenta con pautas específicas de inversión: El municipio tiene la obligación por ley de destinar al menos el 40% del total de estos recursos exclusivamente a obras edilicias y de infraestructura en las escuelas del distrito. Esto representa un piso de inversión de aproximadamente $1.100 millones de pesos para las escuelas de 9 de Julio. El resto del dinero se utiliza para el sostenimiento de programas educativos locales, mantenimiento general, compra de materiales pedagógicos y equipamiento para las instituciones del partido. Se utiliza para ésto? Recordemos que en 2025, de los 900 millones correspondientes al minimo 40% recibido por Fondo Educativo, apenas se utilizaron 20. Y el resto?

Bolilla para diplomarse

A través del programa ‘Puentes’, más de 60 personas se inscribieron en la Diplomatura de Automatización y Control de Procesos Industriales, una propuesta de formación universitaria que ofrece la Universidad Nacional de General Sarmiento para fortalecer la capacitación de recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico.

La cursada de la diplomatura comenzará el sábado 24 de octubre y la propuesta tiene una duración de dos cuatrimestres y combinará encuentros presenciales los días sábados de 9 a 13 horas con clases asincrónicas virtuales. Y la cursada y consultas funcionan en el Centro de Desarrollo Socio productivo ‘San Cayetano’.

El programa Puentes es una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que busca garantizar el acceso a la educación universitaria pública en los municipios del interior provincial. Y el objetivo es acercar la universidad, permitiendo a los habitantes cursar carreras universitarias cerca de sus hogares sin necesidad de mudarse a grandes ciudades, evitando el desarraigo.

Bolilla ya diplomada

Dentro del mismo programa ‘Puentes’ y en este caso con la intervención de la Universidad Nacional de Tres de Febrero recibieron su diploma las 31 egresadas de la Diplomatura de Gerontología y Personas con Discapacidad, una propuesta de formación desarrollada durante el último año en el distrito.

Bolilla de capacitación

Buscando fortalecer los mecanismos de prevención, planificación y coordinación se desarrolló un taller de capacitación como acción preventiva frente a las contingencias climáticas del fenómeno de ‘El Niño’. Estuvo a cargo de personal de la Dirección Provincial de Defensa Civil y se emplazó en el marco del Comité de Crisis que funciona en el distrito bajo la coordinación de Defensa Civil municipal.

Fue en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y con la participación de distintos cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades del partido, cooperativas eléctricas, policía comunal, patrulla rural y representantes de áreas del gobierno municipal.

Bolilla de postergación

Por segundo domingo consecutivo debió suspenderse la continuidad de la primera fecha del torneo de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF). A la jornada del 20 de septiembre postergada por lluvia se sumó la del domingo 27 por el mismo motivo.

Es una fisura perfecta en la rutina moderna, un recordatorio de que, a pesar de nuestra obsesión por controlarlo y calendarizarlo todo, la naturaleza sigue teniendo la última palabra.

También desnuda las deficiencias de los campos de juego y los accesos. En pleno siglo XXI, con tanta tecnología y dinero en juego, un par de tormentas seguidas todavía pueden frenar el fútbol barrial por igual.

El domingo de fútbol es un ritual de evasión y comunidad. Cuando se cancela dos veces seguidas, se genera una especie de «desierto emocional» o abstinencia. Te obliga a redescubrir las horas vacías, a hablar con la familia o a buscar planes alternativos que habías postergado, pero si es un domingo de lluvia en continuado no hay muchas alternativas para reemplazar lo que ‘se perdió’.

Es cierto que hay algo de justicia climática: El fútbol es de los pocos espectáculos que iguala a todos ante el clima. No importa si es un torneo profesional o la liga de tu pueblo si el cielo se cae, nadie juega.

Al final, dos domingos sin fútbol nos enseñan a ejercitar la paciencia y nos recuerdan que el fútbol es una fiesta hermosa, pero siempre supeditada a las leyes de la naturaleza.

Bolilla de humor

Una mujer va al doctor, preocupada por el mal genio de su esposo. El doctor le pregunta: ¿Cuál es el problema?

-Doctor, no sé qué hacer. Todos los días parece que mi esposo se enfada sin razón. Me da miedo.

El médico dice:

-Tengo una cura. Cuando vea que su esposo se va a enojar, tomá un vaso de agua y haz buches. Sólo hacete buches y no te la tragues hasta que él se vaya de la habitación o se calme.

Dos semanas después la mujer vuelve al médico fresca y renovada.

-Doctor, ¡fue una idea brillante! Cada vez que mi esposo empezaba a perder la calma, hacía buches con agua, ¡y él se calmaba de inmediato! ¿Cómo puede un vaso de agua hacer eso?

El doctor responde:

-El agua en sí no hace nada. Lo que funciona es mantener la boca cerrada.