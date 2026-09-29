Los line dancers del 9 se lucieron en el festival country de San Pedro

La edición número veintiuno del San Pedro Country Music Festival volvió a tener participación nuevejuliense. Integrantes de la escuela de Line Dance local no sólo disfrutaron de los tres días de música sino que además fueron parte del All Together, el baile grupal entre cientos de integrantes de las diferentes escuelas del line dance del país.

Alicia y Jorge son los profesores que, desde ya cuatro años, una vez por mes llegan a 9 de Julio para enseñar este baile a un ya consolidado grupo. Usualmente, el primer domingo de cada mes se reunen en el salón del Prado español.

«Estamos felices por lo que vivimos, la delegación bailó impecable», dijo Alicia en diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), y agregó que «fueron tres días a full, disfrutamos del festival, la pasamos muy bien. Baile, música, buena comida, amigos, es muy lindo esto de mezclar el aprendizaje, el disfrute y la comunidad».

El «all together» es uno de los atractivos del festival y es la apertura de la última jornada. Alicia explica que «es la reunión anual de todas las escuelas del país que hoy son veintidos. eramos unos 900 bailarines sobre la calle costanera. Usualmente son dos coreografías, pero este año se acordó que fueran tres, ya que Alan Jackson (ícono de la música country que se retiró de los escenarios) fue homenajeado bailando «Good Time», uno de sus temas».

Se agrupan a lo largo de un tramo de la avenida costanera de San Pedro, el lugar es importante: «Todos queremos dar lo mejor, ubicarnos bien, bailar cómodos. Nosotros siempre vamos temprano y esperamos la música«. La evaluación final de los alumnos del 9? «Estuvieron geniales, hubo mucho ensayo, en total de nuestras escuelas fueron 25 bailarines, de los cuales gran parte de la división de 9 de Julio.

el final es de alivio y alegria». Alicia destaca que en esta edición cada escuela pudo bailar con su logo y su referente delante, cosa importante porque «a veces, por los nervios, uno se puede bloquear, y asi siempre hay una referencia«.

El sábado próximo van a ser parte de la Expo Rural local, y allí, de local, con plantel completo y extendido, van mostrar por segundo año consecutivo los avances del grupo de line dancers del 9.