Operativos de tránsito durante el fin de semana

Se intensificaron los controles preventivos entre el viernes y el sábado en distintos puntos de la ciudad, un despliegue que resultó en el decomiso de múltiples vehículos por infracciones graves a las normativas de circulación. El foco de los procedimientos estuvo marcado por la detección de conductores con alto nivel de alcohol. Durante las jornadas, las fuerzas de seguridad retuvieron tres automóviles, una camioneta y una motocicleta tras confirmar resultados positivos en las pruebas de alcoholemia. El caso más grave fue el de un automovilista que registró 2,6 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que los agentes señalaron como una de las más elevadas que se registran habitualmente en este tipo de intervenciones.



Además de las infracciones por consumo de alcohol, las inspecciones vehiculares abarcaron el control de los papeles obligatorios y el estado técnico de los rodados. Como resultado de estas verificaciones, una segunda motocicleta fue secuestrada debido a la carencia absoluta de la documentación exigida para circular. Asimismo, los inspectores labraron diversas actas de infracción contra conductores de motos que transitaban con escape adulterados.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por efectivos de la Policía Comunal, el Grupo de Prevención Motorizada local (GPM), la Dirección de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal (GUM). Ante los resultados obtenidos durante el fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito confirmó que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose de forma rotativa en diferentes sectores de la ciudad. La estrategia apunta a sostener la prevención de faltas graves y reforzar de manera integral la seguridad vial de la comunidad.