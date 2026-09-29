ISFDyT 4: Diálogo abierto tras la propuesta de cierre del Profesorado de Educación Inicial







Integrantes de la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) N.° 4 confirmaron en un comunicado que recibieron una primera respuesta oficial por parte de la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, en relación con el reclamo que sostienen frente a la propuesta de suspender el ingreso al primer año de la carrera de Profesorado de Educación Inicial para el ciclo lectivo 2027.

El encuentro permitió establecer un canal directo de conversación entre las partes involucradas. Durante la reunión, la funcionaria escuchó los argumentos y las preocupaciones expuestas por los representantes del instituto. Tras la presentación de estos planteamientos, tanto Tiani como el gremio SUTEBA asumieron el compromiso formal de realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades provinciales con el fin de revisar la propuesta elevada. Esta medida permitirá habilitar un espacio de análisis previo a cualquier resolución definitiva.

Desde el entorno académico e institucional del ISFDyT N.° 4 remarcaron la importancia de que una determinación de esta magnitud no se adopte de forma intempestiva. Subrayaron que es fundamental garantizar la participación activa de los actores institucionales mediante canales democráticos, considerando la trayectoria, la identidad y el impacto social que la carrera representa para la comunidad de 9 de Julio y la región.

A pesar del avance que significa la apertura de esta mesa de diálogo, desde el grupo promotor del reclamo señalaron que la demanda se mantiene firme. Cuestionaron que el proceso que derivó en la propuesta original no contó con la participación ni con la circulación de información transparente entre los afectados. Por ello, reiteraron su llamado a frenar el cierre definitivo, al tiempo que agradecieron el respaldo de la ciudadanía y reafirmaron su compromiso en la defensa de la educación pública.



