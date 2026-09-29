Navone sale a la cancha en Beijing

El gran año de Mariano Navone continúa en China, arrancando la gira oriental de la temporada. Esta noche, no antes de las 23, debutará en el ATP 500 de Beijing con un desafío de esos que motivan aun más al nuevejuliense. Del otro lado de la red estará el australiano Alex de Miñaur, actual número 10 del ranking.

Solo hay un antecedente entre ambos y fue en 2024, en el Masters 1000 de Paris, donde el australiano venció a Navone por 7/5 y 6/1.

Hoy instalado en el puesto 45 de la ATP, el nuevejuliense encarar los últimos meses de la temporada 2026 buscando afianzar su juego y continuar con las buenas sensaciones que ha cosechado durante el año.

Además de Navone, otros integrantes de la legión argentina, como Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Sebastián Báez, también participarán del certamen que se disputa en el Centro de Tenis Olímpico de Beijing, edificio diseñado para los Juegos Olímpicos de 2008. En 2011 se amplió a 11 la cantidad de canchas disponibles en el complejo. La principal, con capacidad para 15.000 espectadores y techo corredizo, se la conoce como el Diamond Court, por su parecido con la forma de un diamante.