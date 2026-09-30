Tensión en aumento con fecha de cobro incierta

Clima tenso, pero cordial. Asi decribió uno de los participantes la reunión de paritarias municipales de este miércoles en la cual estuvieron representantes del Ejecutivo, gremios y concejales. La cordialidad se puede entender porque se blanquearon dos aumentos no remunerativos más un 3% ya establecido por presupuesto y porque, en términos inflacionarios, el municipio viene un 1.7% arriba. Lo tenso, porque el pago de los sueldos a empleados aún no tiene fecha confirmada. Quizás el viernes, sino el lunes, pero no hay confirmación aun. Eso tensó cualquier aumento que, con el blanqueo, poco lo percibe el bolsillo del trabajador ya que se va en jubilación y obra social.

Lo salarial está a tiro con la inflación, pero el problema está en los tiempos de cobro. Hay dificultades para el pago, lo cual no es novedad ya que viene ocurriendo en continuado, no solo con empleados sino con proveedores y demás. La prioridad son los trabajadores. Funcionarios y concejales cobran más cerca de mitad de mes. Pero a fin de año, los funcionarios recibieron el aguinaldo antes que los empleados tengan lo suyo saldado. Hay un decreto de la época de Battistella que establece que hay que pagarle primero a los empleados y, luego que se cancela el 100% de eso, recién se paga a los funcionarios. Eso es ley. En diciembre pasado la gestión la incumplió.

Uno de las personas consultadas explicó que “

el día 14 ya se sabe el índice inflacionario, llaman a paritaria para el 30, dejándote sin tiempo para análisis o cuarto intermedio. Diciembre será un mes clave, si noviembre no se adelanta”. La situación e

s muy crítica

, recalcan, y que no sorprenda si empiezan los problemas. La gestión baila en un campo minado. Ya parece que no alcanza ni con el descubierto.

La misma gente no está bien y el mal humor supera hasta a los gremios. No sólo es la cuestión salarial y los tiempos de cobro. A eso hay que sumarle los recortes de horas extra, en especial en un área clave, esencial, como Salud. Ejemplo: las horas de limpieza para las salas. Además, el estado calamitoso de la unidades municipales, atraso en entrega de ropa de trabajo. Seguridad e higiene en rojo. Raro teniendo en cuenta la profesión de la intendente Gentile. Salud sin limpieza es jugar a la ruleta rusa con el cargador lleno.

Y mientras tanto, en un municipio en rojo, el gesto no aparece. La planta de funcionarios sigue blindada. Sueldos más bonificaciones intactas, frente a salarios desdoblados con fecha de cobro incierta, recorte de horas extra y atraso en pago de viáticos para empleados. Privilegios sotenidos por una gestión que sigue en su realidad paralela y que no cae en la cuenta que está hipotecando el futuro, ya no de la próxima administración, sino de todo el partido de 9 de Julio.“Esto termina mal”, anticipó una fuente habitué de estas reuniones.

La semana próxima el gobernador Kicillof hará, finalmente, su visita política a 9 de Julio. “No tiene margen ni para criticar a Axel”, deslizó una persona allegada. Gentile lo va a recibir como a uno propio. No le queda otra.