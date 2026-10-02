Automovilismo: fin de semana con 5 categorías nacionales

El automovilismo nacional volverá a ocupar el centro de la escena con un festival de velocidad en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo «Yoyo» Maldonado. Durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre, el trazado bonaerense recibirá de manera simultánea a cinco divisionales: el Sport Prototipo Argentino, la Fórmula 1 Argentina, el TC Platense, el Procar 4000 y el Procar 2000, en una cita impulsada por el Automoto Club Nuevejuliense.

Entre los platos fuertes de la fecha se encuentra la octava jornada de la temporada del Sport Prototipo Argentino, que pondrá en juego el Gran Premio Tulio Crespi. A su vez, la Fórmula 1 Argentina concretará la segunda presentación de su historia en el circuito nuevejuliense, tras un debut registrado en 2023 sobre el trazado largo en el que Sergio Yazbik y Gastón Bernattá dominaron las pruebas de clasificación general y de la Clase B, respectivamente.

El escenario local también marcará el reencuentro con las categorías Procar. El Procar 4000 regresará al «Yoyo» Maldonado tras su última incursión en agosto de 2023, ocasión en la que reunió a cerca de 60 autos distribuidos entre sus dos divisionales. Del mismo modo, el Procar 2000 volverá a acelerar en la pista local buscando replicar el espectáculo ofrecido durante esa misma temporada, cuando compitió en el trazado corto ante un parque de 17 máquinas.

La nómina de participantes se completa con el TC Platense, una categoría que guarda un vínculo particular con la pista nuevejuliense por haber sido históricamente terreno propicio para primeros triunfos, como el obtenido por Daniel Faggiano en agosto de 2023. Ante este panorama, el Automoto Club Nuevejuliense ultimas los preparativos en las instalaciones del autódromo para recibir a equipos, pilotos y público en dos jornadas de actividad continua.