Lincoln: Serenal y las medidas necesarias para no quedar al descubierto

La noticia, conocida en las últimas horas, decía que en Lincoln la planta política del municipio cobrará el sueldo en dos veces. “Para este mes definimos un esquema de pago de sueldos segmentado”, explicó el intendente de Lincoln, Salvador Serenal (UCR) en sus redes sociales, con un comunicado. Entrevistado desde Supernova 97.9 en ‘Temprano para Todo’ dió detalles de ello: “Es una decisión que muchas veces nosotros, los intendentes, no queremos llegar a tomar. Pero la situación económica, no solo de la Nación, sino de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, amerita hacerlo. Y la verdad que nosotros tomamos esta decisión porque, creo que somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo como planta política, y así poder llegar a pagar el 100 por 100 de sueldo de los empleados de la planta”. Y confiesa: “Nosotros ya hace varios meses que venimos sufriendo”.

Para Serenal: “La actividad económica permanece estancada, todavía sin arrancar, el consumo cayó estrepitosamente y los trabajadores con ingresos fijos siguen siendo los más afectados junto con los jubilados, con salarios que apenas alcanzan a emparejar la inflación y que sufren el golpe de la actualización de tarifas y subas de precio”, y siguió: “La situación económica, no solo de Lincoln, sino de los 135 municipios de la provincia y también de las familias argentinas, Y la verdad, hemos tratado de dedicarnos a las políticas realmente esenciales, como es salud; nosotros tenemos un hospital municipal, educación, desarrollo social y mantenimiento de caminos, porque es la conexión de nuestros pueblos, Teníamos una espalda hace dos años atrás, la cual se fue agotando y hoy nos encontramos en este mes con la realidad de que no llegábamos a pagar los sueldos de los empleados municipales. No queríamos entrar en descubierto esa es la realidad. Entonces, decidimos que la planta política cobre en dos veces».

También el intendente de Lincoln expresó su deseo que los integrantes del Concejo Deliberante -que es un órgano independiente- adopten una medida similar: “sería ejemplar para los ciudadanos principalmente” dijo y agregó “y para los empleados municipales que son los que día a día trabajan y mantienen la ciudad y llevan adelante el cumplimiento de todos los servicios, principalmente de salud”.

Serenal aclaró que en su gestión: “Contamos con un hospital público y 10 salas sanitarias, y gran parte del presupuesto del municipio se destina a la salud. Hoy en día, ante la falta de respuestas en ámbitos provinciales y nacionales, nos hacemos cargo nosotros. El hospital atraviesa una situación crítica porque la atención se ha agigantado por la crisis económica; las familias han dejado de pagar las prepagas y a los afiliados de las obras sociales les cobran coseguros tan altos que terminan en el hospital. Además, las obras sociales como IOMA nos deben alrededor de 200 millones de pesos, y otras como Ospil y Osprera también nos deben muchos millones. Sin embargo, no cortamos la atención porque son nuestros vecinos.El intendente es el primer mostrador que tiene el vecino. Tratamos de sostener este sistema que cuesta mucho, pero no sabemos hasta cuándo “.

Interrogado sobre si la medida que tomó se va a volver a repetir por lo menos un par de meses más, no lo negó: “puede, puede ser”. Anticipó que “También, vamos a salir con un plan de pago, porque en esta situación económica lo primero que deja de pagar el vecino es el barrido y limpieza, y eso también es un costo inmenso que tenemos en el municipio”. También fue muy claro al decir que si la situación no mejora prevé reducir la planta ejecutiva: “Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en ese trabajo, tratar de reducir, tratar de buscar mecanismos para que el municipio no entre en una situación donde tengamos que pagar los sueldos en descubierto, que eso es lo más crítico”.

TPT –¿ No tiene descubiertos el municipio de Lincoln?

SS – No, no, no, hoy no, -repite- no tiene descubierto gracias a esa espalda que te dije que teníamos, pero la realidad es que si la situación económica en el corto plazo no repunta…..”

Serenal aclara: “El municipio corre el riesgo de entrar en una situación muy difícil, y no es solo el caso de Lincoln; lo conversamos frecuentemente los 27 intendentes del Foro Radical. Estamos todos en la misma sintonía, evaluando si vamos a poder mandar a los chicos a los Juegos Bonaerenses. Si bien es un programa de la Provincia, todos los años los municipios cubrimos entre el 50% y el 60% del costo de llevarlos a Mar del Plata porque los recursos que recibimos no alcanzan. Por eso abrimos una discusión con las autoridades provinciales: si no aumentan los viáticos de hospedaje y el valor por kilómetro de viaje, no vamos a poder enviar a las delegaciones. Estamos en plena negociación”.

En el final expresó mucho de lo que motivó a tomar la decisión motivo de la entrevista: “Más allá de esto, los municipios nos estamos haciendo cargo de muchos servicios que le corresponden a la Nación o a la Provincia, sobre todo en salud y seguridad. Nosotros pagamos el combustible de la policía, el arreglo de los patrulleros, la librería y el mantenimiento de las comisarías; si no, las fuerzas de seguridad no podrían trabajar. Con el Fondo Educativo, que bajó bastante desde que iniciamos la gestión, hacemos lo mismo: lo destinamos a infraestructura. En estos 11 años hicimos un trabajo muy importante refaccionando más de 100 escuelas para que alumnos y docentes estén seguros. Pero la realidad de hoy es crítica y no veo un repunte en el corto plazo. Soy una persona positiva, pero la Argentina necesita despegar y veo que el Ejecutivo se ha enamorado de su propio programa económico”.