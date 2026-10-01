Cónclave radical por la ruta 5 en 9 de Julio

La cúpula nacional y provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) tendrá un cónclave este sábado en 9 de Julio para exigir al Gobierno nacional la ejecución de las obras pendientes que permitan transformar la Ruta Nacional N° 5 en autovía.

El encuentro, convocado bajo el lema «La ruta nos une, el reclamo también», reunirá al presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, el titular del Comité de la Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín y el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti. A ellos se sumarán intendentes, legisladores y dirigentes locales de diversos distritos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa afectados por el estado de este corredor vial.



Leonel Chiarella y Emiliano Balbín



La convocatoria, organizada por el referente nuevejuliense Ignacio Palacios está prevista para las 10:30 en la intersección de las rutas nacional 5 y provincial 65, con un acto central programado para las 11:00. Desde ese punto, el radicalismo buscará visibilizar una demanda histórica centrada en la seguridad vial, la producción y la conectividad regional, exigiendo respuestas concretas a la administración central.

Luego, a partir de las 12:00, se trasladarán al Comité de la UCR local, donde los referentes partidarios y los vecinos debatirán los pasos a seguir para sostener el reclamo de manera conjunta. Todas las actividades previstas para la jornada serán de carácter abierto a la comunidad