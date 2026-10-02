San Martín ya compite en el torneo nacional de Hockey



El equipo femenino Sub-16 de hockey del Club San Martín ya se encuentra en Bahía Blanca para disputar el torneo nacional de clubes organizado por la Confederación Argentina de Hockey. Por la gran cantidad de equipos aportados por las distintas regiones, el certamen reunirá exclusivamente a representantes de las asociaciones bonaerenses.

La delegación partió este miércoles bajo la conducción técnica de Marcelo Basille y la coordinación de la profesora Jorgelina Faure. El plantel está conformado por Delfina Allan, Matilde Allan, Alma Boschiero, Mia Bulacio, María José Celiz, Felicitas Guaragna, Isabella Martorell, Felicitas Paradero Álvarez, Emma Pittattori, India Rodríguez y Juana Zarate.

Este viernes tienen doble jornada: a las 9:00 se medirán ante CET Pinamar y a las 15:40 cerrarán la instancia frente al equipo B de Universitario de Bahía Blanca.