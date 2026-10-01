Navone no pudo con De Miñaur en Beijing

Mariano Navone quedó eliminado en su debut en el Abierto de China al caer en dos sets ante el australiano Alex de Miñaur, quinto cabeza de serie del torneo. El primer set fue parejo. Ambos tenistas mantuvieron la solidez con sus respectivos servicios e intercambiaron intensos duelos desde el fondo de la cancha. Navone tuvo una oportunidad de quiebre en el décimo game para cerrar el set, pero el australiano logró sostener su saque. El tie break fue la manera en que De Miñaur mostró mayor precisión en los puntos decisivos.



En el segundo set, el nuevejuliense tomó la delantera al concretar un quiebre por la presión desde la devolución. Sin embargo, la reacción de De Miñaur fue inmediata: elevó su ritmo de juego, recuperó la desventaja y terminó encadenando tres quiebres a favor para cerrar el encuentro con un 6-2 definitivo. Con este resultado, el tenista australiano consolida su ventaja en el historial personal frente a Navone y certifica su pase a la siguiente ronda del certamen chino.