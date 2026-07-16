Luis Testa: «Hay que trabajar para ser más eficientes y decirlo menos»

Este viernes la regional Aapresid 9 de Julio / Casares realizará una nueva jornada «Un Productor en Acción» (UPA) para intercambiar experiencias, información y visiones entre porfesionales de la agricultura y la ganadería. Los detalles los brindó el presidente de la entidad Emanuel Ieno en una nota publicada en este medio ( Ver https://www.semanarioextra.com.ar/la-regional-de-aapresid-le-hace-upa-a-melconian/).

Luis Testa, Director de Nuevas Tierras, será uno de los disertantes en lo que será el living ganadero. En diálogo con Marta Campelli en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), Testa anticipó que «en el caso de ganaderia, somos tres los convocados y la idea es poder intercambiar sobre temas especificos, como recría. Este es un formato que permite el intercambio, escuchar lo que cada uno ve de la actividad, tener diferentes visiones sobre un tema específico».





Foto gentileza El Regional Digital



Testa mira el panorama actual con satisfacción y prudencia a la vez: «La ganaderia hoy vive un momento que es muy bueno. Nosotros, en Nuevas Tierras, desde 2010 venimos apostando a este negocio que es cambiante. Lo más responsable es ponerse a laburar puertas adentro, porque cada negocio necesita mucho trabajo. Hoy está de moda la palabra eficiencia, pero hay que hacerlo y no decirlo tanto. Ahí está la clave. Hoy las cosas están bien, pero no sabemos si va a durar. Y por eso tenemos que estar preparados y profesionalmente trabajando para ese momento».

En el mismo sentido, el Director de Nuevas Tierras expresó que «en ganaderia, depende la actividad, si hablamos de terminación en feedlot son ciclos cortos, pero en una cría es un ciclo mucho más largo. Tiene mucha estrategia, tiene un riesgo metido ahí, hay una seguridad en muchas cosas, pero es cierto que, en la Argentina, la incertidumbre es un factor importante que, a veces, te frena o te hace repensar ciertas decisiones porque la actividad es a largo plazo». Y cerró con un «no digo que hay que bajar la espuma, pero sí poner blanco sobre negro».

La genética será otro de los temas que se van a tratar y al respecto, Testa mencionó que «la genética viene creciendo mucho en todas las razas, es una herramienta muy potente y tiene una respuesta muy potente en la producción».

Sobre el encuentro valoró la importancia de tener un espacio en donde dialogar y eventualmente disentir.