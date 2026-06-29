El bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla que interroga

¿En que quedó aquella norma que impedía entregar bolsas de plástico en los super? En el olvido sería la respuesta porque si bien no se entregan en puestos de caja como antes son habituales sus entregas en los sectores de frutas y verduras. Situación que se extiende a los comercios del ramo y a otros de diversos rubros: pescaderías, casas de electricidad, panaderías, rotiserías, despensas, ferreterías y sigue la lista. La argumentación que surge es que las bolsas de plástico se siguen entregando en muchos comercios porque, aunque las leyes ambientales han prohibido las bolsas de un solo uso en grandes negocios (super/autoservicios), en los comercios de barrio o despensas se permite su uso. Además, ese uso responde a exigencias de transporte, higiene, manipulación de alimentos crudos y el factor económico.

Bolilla de conjetura

La condena del ex presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios ‘Mariano Moreno’, Omar Malondra, a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública parece herir seriamente las posibilidades futuras de la lista Celeste en las elecciones anuales de la entidad donde Malondra era hasta el momento su jefe natural. Que pueda seguir siendo su fuente de consulta y asesoramiento no está en discusión, pero hechos de este tipo terminan minando las chances del agrupamiento celeste.

Bolilla recelosa

En casi todos los casos en que se publican las acciones municipales en redes, ya sea por la propia comunicación oficial o a través de medios colegas, el torrente de réplicas adversas a las acciones descriptas son un muestrario del estado de animo de una población que se muestra escéptica a lo que se anuncia e indócil porque decididamente no cree en lo que se informa ni en lo que se promete.

Bolilla de capacitación

Distintos cuerpos de Bomberos del distrito dan cuenta de los cursos de capacitación que vienen realizando; los últimos difundidos pertenecen a evaluaciones teóricas y prácticas de rescate vehicular, pero el aprendizaje y adiestramiento son una constante de todos los cuerpos. En paralelo bomberos y brigadistas viajaron a Venezuela. Las fuerzas de rescate fueron despedidas con aplausos y muestras de orgullo antes de partir en sus misiones de ayuda.

Bolilla de pedido

En la reciente sesión del Concejo Deliberante el bloque de la UCR hizo foco en la rotura de cordones con la pala, mientras se realizan trabajos de recolección, pidiendo más control y capacitación a quienes realizan esta tarea. El argumento se amplió diciendo que en algunos lugares después de las roturas -como en Ciudad Nueva- se forman pozos y algunos vecinos ‘crean’ microbasurales sin ningún pudor.

Bolilla de tiro de gracia

Organizaciones gremiales y sociales han denunciado el fin del turismo social. El gobierno nacional confirmó el cierre y la desafectación del régimen de turismo social de los históricos complejos de Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba). Los predios pasaron a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su privatización, concesión o venta. Ello significa un tiro de gracia al turismo social: El vaciamiento del complejo de 75 hectáreas de Chapadmalal en la costa es inminente. La gestión de Milei despidió y pasó a disponibilidad a la totalidad de los trabajadores de la unidad turística y dejó a la comunidad con graves riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad. Organizaciones vecinales, barriales y políticas se organizan en defensa del patrimonio histórico y el turismo social.

En el caso de Chapadmalal, la dotación mínima de 58 trabajadores que quedaba fue notificada hace dos semanas de su despido o pase a disponibilidad –según la forma de contratación de cada uno- y además fueron intimados a cerrar el Museo Eva Perón que funciona en el Hotel 5 desde hace 23 años, desalojar las viviendas y a entregar las llaves de las unidades el lunes 22 de junio. En la comunidad, se encendió la alarma y la resistencia se encuentra en marcha.

La muerte lenta de Chapadmalal encendió las alarmas de los habitantes de la zona. Un grupo de vecinos, organizaciones sociales y políticas, sociedades de fomento, sindicatos, trabajadores y extrabajadores del complejo comenzaron a reunirse en asamblea para levantar la bandera de la defensa de los hoteles y del turismo social. El sábado 20 de junio realizaron un Cabildo abierto, festival y feria para visibilizar y discutir el futuro del complejo, mientras que nada se sabe de manera concreta acerca de los planes del oficialismo.

Desde 1947, los hoteles albergaron a miles de personas de todos los puntos del país, de clase trabajadora, que conocieron el ocio y las vacaciones como derecho. El turismo social, como política de Estado, permitió que la playa argentina dejara de ser símbolo de opulencia y exclusión para convertirse en un sueño posible. “La obra que hizo la Fundación Eva Perón –parte fundante del proyecto- es la síntesis de una sociedad cultural y físicamente cuidada. El complejo no era sólo ir a la playa. Era el ámbito donde te hacías, quizás por primera vez, una revisión médica. Donde se cuidaba la niñez, la recreación, lo artístico”, asegura una de las trabajadoras del lugar. Y agregó: “Había una fuente laboral ahí y venían de todo el país a buscar trabajo, incluso cuando se comenzó concesionar la gastronomía y la limpieza llegamos a ser 1.500 empleados contra solo 58 que hoy se quedan sin trabajo. Es decir, ya venían vaciando la unidad”.

Bolilla de traición

El actual secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, entregó el predio a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado ) para que lo liquide. Paradójicamente, hace menos de 4 años estuvo presente con Alberto Fernández inaugurando la restauración de un hotel. Los trabajadores presentarán un amparo colectivo.

“Scioli nos apuñaló por la espalda”, dijo una de las trabajadoras de la Unidad Turística Chapadmalal. Es una de las 58 empleadas que pasaron a disponibilidad de personal por la decisión del Gobierno nacional que busca cerrar el histórico complejo de turismo social. La delegada de ATE, Florencia Marcó Ruiz, asegura que darán la pelea judicial para evitar el fin de su “identidad”. Y no se olvida de Daniel Scioli, el exgobernador devenido en libertario que los “desilusionó”.

Bolilla de humor

Un policía llega una noche muy tarde a su casa después de cumplir su turno de servicio y para no despertar a su mujer se desviste en la oscuridad. Cuando está por meterse en la cama la esposa, que estaba despierta, le dice:

-Ricardo ¿podrías ir hasta la farmacia y comprarme algo para el dolor de cabeza? No sabes cómo me duele.

El policía busca a tientas el uniforme se viste en la oscuridad y sale. Cuando lo está atendiendo el farmacéutico le pregunta:

-Perdón: ¿usted no es Ricardo López, el policía?

-Si, soy yo.

-Entonces ¿Qué hace vestido de bombero?