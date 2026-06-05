Palacios: » Ficha Limpia en 9 de Julio no avanzó por falta de impulso de otros bloques»

Aprovechando el impulso que ha tomado la decisión del Concejo Deliberante de General Arenales al sancionar una ordenanza para establece Ficha Limpia para los funcionarios del distrito y que parece promoverse en otros partidos de la provincia, consultamos al jefe del bloque de la UCR Ignacio ‘Nacho’ Palacios en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

“Presentamos una ordenanza local de ética pública -dijo Palacios- que regula el comportamiento de los funcionarios y exige declaraciones juradas anuales, ya que aún no hay ley provincial o nacional de Ficha Limpia. Esperamos que pronto se trate en el Concejo Deliberante; mientras tanto, otros proyectos similares siguen sin avances concretos a nivel legislativo. También ayer escuchaba la opinión de un oyente sobre la incongruencia de tener que legislar sobre algo que tendría que ser lo más normal. El oyente hablaba muy acertadamente y eso dice de la baja calidad de la política. Nosotros, a principios del 2025, presentamos una ordenanza de ética pública, que tiene que ver justamente con lo que es “Ficha Limpia» que es un poco más completa”.

Y agregó: “Es una ordenanza que tiende a regular los comportamientos de los funcionarios públicos, sea desde un director hasta concejal o intendente, y que ante cualquier conflicto de intereses, tiene que hacer la Ficha Limpia o bien tiene que hacer la presentación de declaración jurada todos los años, o sea renovarla anualmente».

“Apoyamos la ordenanza de Ficha Limpia y ética pública, aunque hay desafíos legales porque una ordenanza municipal no puede contradecir la ley provincial. La iniciativa busca transparentar el accionar de funcionarios y concejales, como ocurrió en General Arenales y aunque hay consenso social, en la comisión no se ha avanzado por falta de impulso de otros bloques. Seguimos trabajando para que se trate y se apruebe”. Consultado sobre asuntos inmediatas Palacios agregó que “mientras tanto, debatimos otros temas importantes como el pliego del juez de faltas y cuestiones vecinales”.