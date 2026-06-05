Atlético inaugura una nueva cancha de básquet

La Subcomisión de Básquetbol del Club Atlético anunció para este domingo la inauguración oficial de su nueva cancha exterior. La obra responde directamente al crecimiento de la disciplina que actualmente cuenta con más de 250 deportistas activos en diversas categorías.

Para la ejecución del proyecto se dispuso del espacio donde anteriormente funcionaba la playa de estacionamiento del club. Con esta incorporación, el predio da forma a un complejo deportivo integrado por el histórico Gimnasio “Dr. Ernesto B. Báncora”, inaugurado en 1980, la cancha exterior destinada a la modalidad de básquetbol 3×3 y, a partir de ahora, la nueva cancha abierta. La gestión y el desarrollo de la obra estuvieron a cargo de un equipo de trabajo coordinado por Javier Gómez, con Federico Lagorio en la dirección del proyecto, Juan P. Merico al frente de la campaña publicitaria y Martín Cabrera bajo la responsabilidad del área financiera. El financiamiento de la infraestructura se logró mediante la venta de espacios publicitarios y el aporte comunitario a través de la venta simbólica de metros cuadrados.

El acto de inauguración está programado para este domingo a las 11:00 horas. Las autoridades de la entidad han extendido la invitación a la comunidad del básquetbol local, exjugadores y representantes de otras disciplinas del club. La jornada contará con un encuentro participativo para los deportistas, además de servicios de cantina, música y animación para el público asistente.