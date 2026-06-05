Llegaron Fresnos y álamos para transformar el camino hasta el aeroclub

9 de Julio recibió un cargamento de más de 200 ejemplares de fresnos y álamos, provistos por Vialidad Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa forma parte de un Plan de Forestación Permanente impulsado por el concejal y presidente del Concejo Deliberante, Esteban “Tete” Naudin, y están destinados a intervenir el corredor vial que se extiende desde el tramo Walter Anca hasta el Aero Club local.

La gestión para la obtención de los árboles se articuló de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el cuerpo legislativo. Tras la recepción de las plantas, el municipio asumirá las tareas operativas de plantación, así como el posterior mantenimiento, riego y cuidado de las especies para garantizar su desarrollo.

El trayecto seleccionado para la intervención es actualmente uno de los espacios públicos más concurridos por los habitantes de la ciudad para la práctica de actividades físicas y recreativas al aire libre. No obstante, el sector presenta una notable escasez de arbolado, lo que genera dificultades para los usuarios durante los meses de altas temperaturas.

Por razones de seguridad vial, los técnicos a cargo del proyecto informaron que la colocación de los fresnos y álamos se realizará respetando una distancia prudencial respecto de la calzada principal, evitando así que el crecimiento futuro de las copas o las raíces constituya un peligro para el tránsito vehicular. Asimismo, se prevé que la barrera forestal actúe como un moderador de los vientos, colabore en la conservación del suelo y optimice el valor paisajístico de una de las principales vías de ingreso al casco urbano.

Este nuevo despliegue representa una continuidad en las políticas ambientales de la comuna, que previamente incluyeron la plantación de especies junto a los vecinos en el Pasaje Emilio Naudin y la colocación de 220 casuarinas en las inmediaciones del autódromo local con la colaboración de voluntarios. Al respecto, Naudin señaló la importancia de diagramar políticas públicas con visión de futuro que beneficien a las próximas generaciones a través de acciones concretas.