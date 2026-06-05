Murió José Sanfilippo, el crack frontal

Falleció el ex futbolista José Francisco Sanfilippo, uno de los delanteros más implacables y determinantes de su generación. El histórico goleador murió en Buenos Aires a los 91 años, una noticia que conmovió profundamente al ámbito deportivo y que fue oficializada por San Lorenzo de Almagro, la institución que lo cobijó y donde alcanzó el status de mito viviente.

Conocido universalmente como «El Nene», un apodo acuñado por su propio padre durante sus primeros pasos en las categorías inferiores, Sanfilippo dejó una marca que desafía el paso del tiempo. Registró más de doscientos goles con la camiseta azulgrana, consolidándose como el máximo artillero en la historia del club de Boedo, una marca que permanece inalcanzable al día de hoy. Letal dentro del área, fue el máximo goleador del campeonato argentino durante cuatro temporadas consecutivas desde finales de la década de 1950 y principios de la de 1960.



A nivel internacional, su trayectoria con la selección argentina también estuvo plagada de distinciones. Ganó el Campeonato Sudamericano en 1957 y formó parte de los planteles mundialistas en las Copas del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962. Además de su indiscutible idilio con San Lorenzo, su carrera incluyó pasos significativos por Boca Juniors, Nacional de Uruguay y los clubes brasileños Bangu y Bahía.

Más allá de su asombrosa capacidad técnica y su riguroso método de entrenamiento, Sanfilippo destacó siempre por una personalidad arrolladora y un carácter temperamental. Tras colgar los botines, esa misma frontalidad lo convirtió en un panelista verborrágico y una figura sumamente mediática en la televisión, donde sus opiniones sin filtros sobre el juego y los futbolistas modernos marcaron una época. recordar la lapidaria crítica que le hizo en vivo, cara a cara, en el programa «Tiempo Nuevo», conducido por Bernardo Neustadt, al por entonces arquero de la selección Sergio Goycochea después de la histórica goleada 6 a 0 de Colombia al conjunto nacional en la cancha de River a principios de los 90.

La Asociación del Fútbol Argentino y diversas figuras del deporte manifestaron el recuerdo y pesar por la muerte de una de las grandes referencias de la época dorada del fútbol sudamericano, cuya audacia frente al arco rival será recordada como una de las páginas más brillantes del deporte nacional.