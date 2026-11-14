¿Y si intentamos con las verduras de hoja?



Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes



La semana pasada, en esta columna hablamos de los tomates. Ahora bien, lo aconsejable para una ensalada es acompañarlo con una verdura de hoja. Puede ser lechuga, achicoria o acelga. La fibra que aportan es importante en nuestra dieta para balancear la flora intestinal, es fuente de potasio, vitaminas, entre los muchos beneficios.

En una de mis visitas al mercado está semana, escucho que preguntan el precio de la lechuga y se queja la señora cuando se lo dicen. Les puedo asegurar que, con solo controlar si necesitan agua, se puede tener lechuga, acelga o cualquier verdura de hoja en 45 días. Vamos a dejarles algunos consejos para lograr verduras ricas y de producción aceptable.



Primero, buscar un lugar donde no les de el sol de tarde, la baja humedad y alta temperatura puede quemar la punta de las hojas. Segundo, buscar suelo aireado y fértil, pensando en cubrirlo para proteger las raíces y la vida microbiana del calor extremo. Como plagas encontramos los pulgones por seca, caracoles y orugas en caso de muchas lluvias y pocos días de sol. Un último dato para que tengan en cuenta es no pensar en sembrar repollo, necesita menos temperatura.

Les dejo una receta de unos ñoquis para que la prueben. Los ingredientes serían:

• Acelga, espinaca

• Sal, pimienta y nuez moscada

• Ajo y perejil

• Queso casero rallado

• Harina

• 3 huevos

Y a cocinar. La verdura que elijas se debe lavar bien y hervir. Una vez que esté cocida, se escurre y se pica. A ésto se le agrega sal, pimienta, queso rallado, nuez moscada y ajo. Los tres huevos y la harina se suman para mezclar y obtener una masa homogénea. Por último se hacen los ñoquis con tenedor o lo que usemos a menudo. Ahora sí, le dimos los consejos para cultivar y una receta fácil. Disfruten sí pueden cosechar sus verduras, el resultado del fruto de su trabajo va a ser comer rico y sano.