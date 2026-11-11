Las carpas del templo

Por Redacción Extra Digital



El lunes, frente a unos dos millones de personas en Palermo, León XIV eligió el pasaje del Evangelio en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Habló contra la lógica de dar para tener y de un Dios que da sin pedir nada a cambio. A pocos metros del altar había 31 carpas, contratadas por la Jefatura de Gabinete a una productora de espectáculos por 8.690 millones de pesos, en una compulsa abreviada a la que se presentó una sola oferta. Hubo catering, códigos QR y modelos que mostraron el desayuno en sus redes. Jorge Macri admitió después que «las medialunas y los budines estuvieron de más». Ningún asesor de imagen habría diseñado una escena tan desafortunada.

La visita funcionó como un espejo, y la política argentina no salió bien en él. Presidencia publicó una foto de Jorge Macri abrazado con Javier Milei y después la borró. Las de Patricia Bullrich con el Papa aparecieron horas más tarde, cuando ya se hablaba de su distancia con el Gobierno. Cada uno buscó su foto, y algunos la buscaron dos veces.

El problema para el Gobierno está en el mensaje. León XIV habló del «trabajo precario», de «la falta de estabilidad» y de la familia como «un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época». Preguntó también en qué ha fallado una nación cuando sus jóvenes tienen que abandonar su tierra. Con Francisco, el oficialismo tenía una respuesta preparada. Era un Papa argentino, con biografía peronista y amigos en la política local, y cada palabra suya se podía leer en clave de interna. Milei lo había llamado, antes de ser presidente, representante del maligno en la Tierra.

León XIV no ofrece ese atajo. Nació en Chicago, se hizo obispo en el norte del Perú y no tiene deudas con la política argentina. Cuando un hombre así describe la precariedad argentina, el Gobierno no puede atribuirlo a una facción. El canciller Pablo Quirno respondió que el mensaje «interpela a todos los argentinos», y cerca del Presidente insisten en que el Papa «no hace foco en algo local, con nombre y apellido». Reconocen coincidencias en la familia y en la superación de la polarización, y marcan una sola diferencia, la justicia social. Para un Papa que vino a hablar del trabajo precario, esa diferencia lo abarca casi todo.

La escena tuvo también su capítulo bonaerense. La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, siguió la misa del lunes desde el sector VIP del Monumento de los Españoles, junto al intendente interino de Junín, Juan Fiorini, y al senador provincial Pablo Petrecca. Los tres son referentes del PRO en la Cuarta Sección, se referencian en Jorge Macri y fueron ellos mismos quienes mostraron la postal en sus redes. Compartieron el sector con Yanina Latorre y Pampita. Fiorini y Petrecca están invitados también a la misa de hoy en Luján, esta vez por una convocatoria institucional de la Provincia, y todavía no se sabe si irán.

Mientras la intendenta estaba en Palermo, a 260 kilómetros el agua seguía avanzando. La Ruta 70 está cortada por lagunas en varios tramos, los vecinos de El Tejar dicen sentirse abandonados y en La Niña y Quiroga miran el pronóstico con preocupación. En la región, otros intendentes eligieron mostrarse en el barro. El de Pehuajó, Pablo Zurro, presentó cuatro denuncias por canales clandestinos ante la Autoridad del Agua, y el de Lincoln, Salvador Serenal, denunció diez. Nueve de Julio participó en octubre del Comité de Cuenca del Salado, y es justo decirlo. Pero con El Niño encima, el vecino del campo mide la gestión por lo que ve en su camino, y no por las fotos de Palermo.

El Papa se va hoy, pero la factura y la discusión se quedan. Cuando León XIV suba esta tarde al avión, se va a llevar de la Argentina la imagen de una multitud que, en buena parte, viajó desde lejos y no llega a fin de mes. La dirigencia, en cambio, se va a quedar con las fotos que buscó durante cuatro días. La paradoja es que hizo fila para retratarse junto a un hombre que vino a hablar, justamente, de los que nunca aparecen en esas fotos.