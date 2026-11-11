Zurro y Milei, demasiado parecidos

Tampoco sorprenden las formas del intendente de Pehuajó. Tiene baja tolerancia a la crítica y con frecuencia se va a la banquina con las cuatro ruedas. Su palmarés ostenta momentos notables. Lo más llamativo es que, en sus modos, se parece mucho a…Javier Milei. Sí, no se sorprendan. No son tan diferentes, por más que el presidente sea uno de sus blancos favoritos: lo calificó de “sorete” en el mismo acto de stand up que le dijo “cachivache” a Gentile. Hace lo mismo que Milei. Intolerante a la crítica, con lengua fácil para el agravio y la descalificación. Igualito, aunque el presidente levanta temperatura y lanza su catarata de insultos al objetivo de turno con más velocidad que el intendente de Pehuajó. El nivel sótano de una dirigencia que explica el loop de fracasos al que sumieron, y siguen sumiendo, al país desde hace varias, muchas, décadas. Pablo y el Javo no están tan lejos como parece.