Zurro y Milei, demasiado parecidos

La bravuconada que se mandó Pablo Zurro contra María José Gentile días atrás en un acto partidario acá en 9 de Julio grafica varias cosas. Primero, el agravio, una tribuneada innecesaria. Se puede transmitir el mismo concepto sin necesidad de caer en el epíteto cuestionable. Imagino que a Zurro poco le gustaría que fuera Gentile a su distrito y le regale un agravio a domicilio para sacarle aplausos y sonrisas a un auditorio cómplice. Tampoco sorprenden las formas del intendente de Pehuajó. Tiene baja tolerancia a la crítica y con frecuencia se va a la banquina con las cuatro ruedas. Su palmarés ostenta momentos notables. Lo más llamativo es que, en sus modos, se parece mucho a…Javier Milei. Sí, no se sorprendan. No son tan diferentes, por más que el presidente sea uno de sus blancos favoritos: lo calificó de “sorete” en el mismo acto de stand up que le dijo “cachivache” a Gentile. Hace lo mismo que Milei. Intolerante a la crítica, con lengua fácil para el agravio y la descalificación. Igualito, aunque el presidente levanta temperatura y lanza su catarata de insultos al objetivo de turno con más velocidad que el intendente de Pehuajó. El nivel sótano de una dirigencia que explica el loop de fracasos al que sumieron, y siguen sumiendo, al país desde hace varias, muchas, décadas. Pablo y el Javo no están tan lejos como parece.
Dato pintoresco: Además de calificarlo de “sorete”, también tildó de “machirulo” al presidente, pero… le clavó un “cachivache” a Gentile! Coherencia, PZ! Había mujeres en el auditorio, raro que ninguna haya saltado. Si la situación hubiese sido a la inversa, la de un dirigente contrario agraviando a alguna de las damas de la agrupación, seguramente habrían saltado rápidamente, enarbolando más banderas que las que tiene las Naciones Unidas. Pero no. Curioso sistema selector. Lo cierto es que tanto Zurro como Milei, atrasan. Quizás, el intendente de Pehuajó empieza a sentir nostalgia de los tiempos en que manejaba la Cuarta Sección a piacere, cual patrón de estancia, con rienda corta y eso hoy no está sucediendo. Ya no todo el peronismo de 9 de Julio le responde, apenas el oficial que es, básicamente, La Campora, fuerza que, a nivel provincial, aun mantiene cierto poder de fuego, indudable, pero que ya no es aquella guardia pretoriana que, bajo el mando de Máximo Kirchner, supo defender al matrimonio patagónico a como dé lugar y, también disfrutar de los privilegios de estar alrededor de Néstor y Cristina. Cualquier parecido con las Fuerzas del Cielo de Milei, no es pura coincidencia. Fanatismo se llama. Hoy, Zurro encarna a ese núcleo duro que le cuesta ver que sus lideres son humanos, claro, con sus virtudes y defectos, y con patrimonios flojos de papeles y causas judiciales varias. Porque la política, cuando termina en Tribunales, deja de tener color partidario.
Gentile se tomo dos días para responder, con presencia en sector VIP para ver al Papa Leon XIV en Palermo. Quizás los aromas primaverales de El Rosedal, mezclados con el sol y el gustito de las medialunas papales la hicieron reflexionar y recién después publicó en sus redes una respuesta muy políticamente correcta, un tanto vintage, muy al estilo PRO del 2015, cuando Mauricio Macri pregonaba la «revolución de la alegria», «Mariu» Vidal era Heidi, todos gritaban ser “apasionados del diálogo” y ponian la otra mejilla. Tambien aprovechó el tiro y marcó unas cualidades de su gestión que ya, transcurridos casi tres años de haber asumido, la verdad, Sra. Intendente, le pido «mil-dis» pero son difíciles, muy difíciles de apreciar, más teniendo en cuenta la evidentemente cruda, apretada y problemática situación actual de su 9 de Julio en rojo furioso. Se da cuenta, Don Zurro, que se pueden decir las cosas sin bajar a los sótanos ni tribunear?