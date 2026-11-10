Día 2 del Papa en Argentina: Visitas, reuniones, misa multitudinaria y mensajes para la política

Por Redacción Extra Digital

El segundo día de la visita del papa León XIV a la Argentina combinó gestos de cercanía con los más vulnerables, una de las misas más masivas de su pontificado y un encuentro político-social de alto voltaje. El estadounidense Robert Prevost recorrió Claypole, Palermo y Puerto Madero con una agenda que mezcló caridad, eucaristía y mensajes sobre dignidad laboral y familia.

El dia 2 dejó tres cosas claras. La convocatoria de la Iglesia sigue siendo masiva, con cifras oficiales difíciles de auditar pero evidentes a simple vista. El Papa encontró una forma de decir lo que quería sin pelearse a los gritos. Y la política local convirtió hasta un código QR en un expediente.

La jornada arrancó temprano en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el conurbano bonaerense. Allí viven más de 400 personas con discapacidad en un predio de unas 50 hectáreas que funciona desde 1935. León XIV fue recibido por el gobernador Axel Kicillof, quien le regaló un mate bordó con la inscripción de su nombre. El pontífice recorrió pabellones, saludó residentes y escuchó testimonios. En su mensaje subrayó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que da a los discapacitados” y afirmó que “sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”. Abel Pintos cantó junto al coro del lugar. El gesto tuvo lectura política: en un contexto de recortes a programas sociales y de discapacidad, la visita se interpretó como un respaldo a instituciones que absorben lo que el Estado deja de lado. León XIV no nombró a Milei ni criticó de frente el programa de austeridad, pero sus énfasis —dignidad de los vulnerables, trabajo digno, diálogo, familia como refugio ante la precariedad— resonaron en un país polarizado.

La multitud en Palermo, por su parte, mostró que la fe popular sigue siendo un capital que ningún gobierno puede ignorar. El presidente Javier Milei asistió junto a su hermana Karina y otros funcionarios. La homilía giró en torno a la familia como “pilar” y espacio privilegiado para transmitir la fe. León XIV no evitó las heridas del presente: “Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo en la misa. Explicó en X que nunca recibieron el QR para pasar los controles de seguridad. Ceremonial le dijo a Perfil que la invitación se notificó cuatro días antes y que el código también se envió a su secretaria. Dos versiones incompatibles y un solo código que nadie encuentra. Con 2,5 millones de personas en la calle, la vicepresidenta de la Nación fue la que quedó afuera por un tema de acreditaciones. La que no tuvo problema con su QR fue la intendente María José Gentile, que estuvo presente en la misa. La foto oficial junto con Petrecca asi lo acredita.

Por la tarde, en el Campus Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, se reunió con representantes del mundo del trabajo: sindicalistas, empresarios, movimientos sociales y docentes. El mensaje fue directo. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico: es herir gravemente su dignidad”, dijo. Reclamó que el acceso al empleo sea objetivo prioritario de las políticas públicas, advirtió sobre los riesgos de la automatización y la inteligencia artificial si no se subordinan a la ética, y pidió una economía al servicio de las personas y no al revés. Empresarios y gremialistas, históricamente enfrentados, compartieron el mismo salón. Algunos líderes sindicales lo leyeron como un empujón a la agenda laboral en medio del ajuste.

En esta jornada, León XIV mantuvo un encuentro privado de más de una hora con cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiales. No hubo cámaras en esa reunión, y probablemente tampoco las quisieron las víctimas. El dato dice más sobre el Papa que muchos de los gestos fotografiados.

Sobre el atardecer, desde el balcón del Arzobispado, dijo «Gracias, Buenos Aires. Gracias, Argentina» ante la ovación de los presentes. En la Catedral, donde Bergoglio fue arzobispo, puso a Francisco como ejemplo. Ahí estuvo el homenaje más personal del día.

Anochecer de un dia agitado

Mientras el Papa hablaba de dignidad en Claypole, afuera del predio los vecinos del conurbano se asomaban a las rejas como si fuera un partido de fútbol con entrada gratis. En Palermo, la gente llegó con sillas, termos y mate, como si fuera un asado masivo con hostias. Dos millones de personas en una avenida porteña es un número que suena a exageración, pero las pantallas gigantes y el papamóvil pasando a paso de tortuga lo hicieron creíble. Milei estaba ahí, serio, mientras el pontífice hablaba de familias destrozadas por el trabajo precario. Nadie se levantó a gritar. En la UCA, sindicalistas y empresarios se miraron de reojo, compartieron el mismo aire acondicionado y escucharon que el algoritmo no puede reemplazar al ser humano. Después cada uno volvió a su trinchera. El Papa, en cambio, siguió su itinerario sin pedir permiso a nadie. En un país donde casi todo se discute a los gritos, un estadounidense de 71 años que acaba de salir de una cirugía de pulmón logró que, por un rato, la gente callara y escuchara. Eso, en Argentina, ya es un milagro. El llamado a “escuchar” y a “reconocer en quien piensa distinto a un compatriota” del día anterior se completó con gestos concretos hacia sectores golpeados por la crisis. Analistas locales e internacionales coincidieron en que el pontífice evitó la confrontación directa pero dejó mensajes que el oficialismo y la oposición interpretaron según su conveniencia. Quedan aun dos días que mostrarán si el Gobierno responde, si la oposición se apropia del mensaje o si todos coinciden en que el Papa habló de otro país.