Bienvenidos todos (menos algunos): el lado B del primer día de León XIV en la Argentina

Por Redacción Extra Digital

Hubo que esperar 39 años para que un papa volviera a pisar el país, y bastaron ocho horas para que la visita se convirtiera en lo que casi todo en la Argentina termina siendo: una disputa por la foto, la lista de invitados y la interpretación de cada frase. León XIV aterrizó a las 16.33 en Aeroparque, procedente de Montevideo, y a los doce minutos ya estaba bajando la escalerilla. Al pie lo esperaba Javier Milei, con apretón de manos incluido. Lo demás fue una función con libreto papal y actores políticos que improvisaron como pudieron.

La duda del avión

La primera curiosidad ocurrió antes de que el Papa tocara suelo. Según Letra P, en el Centro Internacional de Prensa de la UCA circulaba la versión de que el Presidente había pedido subir al Boeing 737 MAX para recibir a León XIV a bordo. El canciller Pablo Quirno lo desmintió. El resultado oficial fue que solo subió el nuncio, Michael Banach. Entre el pedido que no fue y el desmentido que sí fue, la política argentina consiguió protagonismo en una escena en la que, se suponía, el protagonista era otro.

Tampoco faltó el momento de ternura de manual: al pie del avión, el Papa saludó entre lágrimas y regalos a un grupo de fieles de la Basílica San José de Flores, donde Francisco dio sus primeros pasos vocacionales. Un guiño bergogliano que ya se había anunciado y que nadie dejó de fotografiar. No usó el papamóvil. El primer día fue de auto y protocolo.

Un santo para cada ocasión

Primera parada, la Plaza San Martín, con ofrenda floral a San Martín, también libertador del Perú, patria adoptiva del Pontífice, lo que permitió un homenaje con doble pasaporte. Después, la Casa Rosada y el momento de los regalos, donde el Gobierno quiso lucirse con el detalle: un medallón de plata con relieve de oro, con el escudo argentino de un lado y el vaticano del otro, más un hisopo de plata y ébano con la Virgen de Luján. Un guiño no casual: fue el 8 de mayo, día de la Virgen de Luján, cuando empezó el papado de León XIV.

La audiencia privada, a puertas cerradas y con Karina Milei como anfitriona, duró cerca de 40 minutos según Infobae, y casi media hora según MDZ. La diferencia de diez minutos es menor, salvo para quienes cuentan cada segundo de cercanía con el Papa. La Nación, por su parte, tituló que la foto con los ministros duró un minuto. Letra P habló de un trato «distante» en una Casa Rosada blindada. En el saludo con el Gabinete, Patricia Bullrich le dio la bienvenida «a la tierra que ya dio un Papa». León XIV recibió las llaves de la Ciudad de manos de Jorge Macri, junto al monumento a Juan de Garay, y fue declarado Visitante Ilustre. El jefe de Gobierno porteño no estuvo en Aeroparque, pero se resarció en la vereda de la Rosada.

El discurso: guante de seda, mensaje de hierro

En el Palacio Libertad, ante Milei, gobernadores, legisladores, jueces, empresarios y el cuerpo diplomático, León XIV habló unos 25 minutos. Arrancó con Francisco: dijo que hacía, en cierto modo, el camino inverso al de su antecesor. Después fue por los clásicos de la casa: el Martín Fierro, Borges, el tango, el mate compartido y un verso de Gardel. Hasta ahí, folklore de bienvenida. Después vino la letra chica, que no era tan chica.

Pidió una economía «al servicio de la persona» y no al revés, una frase que, levantó a la sala y que fue celebrada por el peronismo como propia. Se preguntó qué falló en una nación cuando sus jóvenes tienen que irse para cumplir sus sueños, y pidió fortalecer la universidad y la investigación, un tema donde el Gobierno tiene una pelea abierta. Advirtió que la corrupción erosiona la confianza en las instituciones, mencionó el crimen organizado, la trata y el tráfico de armas y drogas, y pidió que quienes gobiernan reconozcan «los límites del poder». Defendió la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural, un pasaje que cayó mejor en un sector de la sala que en otro. Y cerró con el Preámbulo de la Constitución y su mandato de «constituir la unión nacional».

Un detalle: algunos medios mencionaron que buena parte del texto replicaba el discurso pronunciado en Uruguay, con agregados específicos para el caso argentino. Si es así, el Papa viaja con un solo pack de ideas y la ajusta según el destino, dando coherencia al mensaje.

Lecturas acomodadas

La devolución política fue un ejercicio de esgrima. Milei llamó al discurso «una ponencia superlativa» y dijo que la visita es «algo verdaderamente estremecedor». Antes, en su propio discurso, había nombrado a Jorge Bergoglio y se llevó aplausos, incluido el del Papa. Pintoresco, el mismo Presidente que había llamado a Francisco «representante del Maligno en la Tierra» entre otros epítetos de una perosna en un brote de furia. De todos modos se llevo un modesto aplauso de rigor.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, negó que el discurso fuera una crítica al Gobierno y respondió con datos: dijo que se recibió un país con 55% de pobreza y hoy está en 32%, y admitió que «falta un montón». Axel Kicillof, en cambio, vio en la frase de la economía una pieza de la tradición peronista y pidió: «Esperemos que lo escuchen al Papa». Cuando le preguntaron por el discurso de Milei, respondió que se quedaba con el del Papa. Todos habían escuchado lo mismo y cada uno había oído otra cosa.

Las presencias, y sobre todo las ausencias

El Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, rebautizado en octubre de 2024 por este Gobierno, cobijó a la plana mayor de la política argentina. Los funcionarios entraron directo y los legisladores hicieron fila. En esa fila apareció Máximo Kirchner, que según el La Nación, se coló en la columna sin hacer el recorrido desde el final, en el edificio que llevó el nombre de su padre. Hay lugares donde la historia se cuenta sola.

Otra postal que llamó la atención: Daniel Scioli llegó junto al juez federal Ariel Lijo, el candidato de Milei a la Corte Suprema cuyo pliego el Senado rechazó en abril de 2025 y que sigue al frente de uno de los juzgados con más peso político de Comodoro Py. Entre los invitados de Karina Milei, que comandó la lista, hubo 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, incluidos los peronistas Kicillof, Quintela e Insfrán, y empresarios como Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian y Marcelo Mindlin. El Consejo de la Magistratura también fue en pleno, con Horacio Rosatti a la cabeza. El código de vestimenta, fijado por el protocolo vaticano, fue traje y corbata oscuros para ellos y ropa oscura con espalda y brazos cubiertos para ellas.

Victoria Villarruel se llevó la mejor entrada. La visita papal generó un milagro al reunir a Milei con su vicepresidenta en un acto protocolar por primera vez en dos años, algo que no ocurría, sin contar la apertura de sesiones, desde noviembre de 2024. Llegó temprano y se sentó en primera fila. Milei evitó saludarla caudno descendió del escenario. Pobre jamoncito.

Las ausencias hicieron más ruido que las presencias. El Episcopado, conducido por Marcelo Colombo, había sugerido convocar a todos los expresidentes, una foto de unidad sin antecedentes. Karina Milei decidió no invitar a Eduardo Duhalde, a Adolfo Rodríguez Saá ni a Alberto Fernández. Cristina Kirchner, con prisión domiciliaria, habría necesitado autorización judicial para asistir. Mauricio Macri, que no estaba en la lista oficial y había sido invitado por su primo Jorge a la misa de este lunes, terminó apareciendo igual. La unidad de «todos los argentinos» que pidió Milei en su discurso.

La nota de color que nadie planificó

Mientras tanto, en Palermo, la Policía de la Ciudad detuvo a Tomás Natenzon, que se había infiltrado en el operativo con una credencial falsa, a metros del escenario donde el Papa celebrará la misa. Infobae informó que en su casa encontraron una pistola Bersa 9 milímetros registrada y un certificado vinculado a una condición mental. Un recordatorio de que, en una visita de estas dimensiones, el protocolo más sofisticado convive con quien puede colarse con un carnet truchado.

Balance provisorio

La jornada dejó una imagen fuerte (el Papa, el Presidente, la vicepresidenta, gobernadores y la mitad del Congreso en el mismo salón), un discurso pensado para ser citado y tantas lecturas como invitados. León XIV dijo lo que tenía que decir con la cortesía que exige el cargo, y la clase política lo escuchó con la cortesía que exige el momento. Quedan tres días por delante y muchos gestos y dichos que la política local sabrá capitalizar, cada uno para sus intereses.