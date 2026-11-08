Después de 39 años, llega un Papa a Argentina

Los detalles detras de de la llegada del papa León XIV a la Argentina, un hito que pone fin a casi cuatro décadas sin visitas pontificias al país.

Por Redacción Extra Digital

Cerca de las 16:30 horas de hoy domingo se espera que el Papa Leòn XIV descienda del avión procedente de Uruguay y bese suelo argentinoen el marco de una gira sudamericana que también incluirá a Perú, ocurre en un momento político y social de extrema sensibilidad para la Argentina. Analistas internacionales y locales coinciden en señalar que la presencia del Papa se produce bajo un clima de profunda polarización y de reordenamiento económico impulsado por la administración de Javier Milei. Para la Santa Sede, el viaje representa una oportunidad para tender puentes en una sociedad marcada por la tensión entre el rigor del ajuste fiscal y los altos índices de vulnerabilidad social, situando al Papa en su rol histórico de pastor de las periferias y constructor de diálogo político.

Los preparativos nacionales han movilizado un gran operativo logístico y de seguridad, reflejado en el decreto oficial que estableció feriados diferenciados según la región y las jornadas de actividad papal para ordenar el masivo desplazamiento ciudadano. El esquema contempla asueto nacional para el lunes 9 de noviembre, fecha que coincidirá con la misa, que se descarta sea multitudinaria, en el Monumento a los Españoles, mientras que el martes 10 afectará a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba. El miércoles será feriado en la provincia de Buenos Aires durante el tramo final del recorrido. Las autoridades de seguridad han dispuesto cortes estrictos en los principales accesos urbanos y anillos de protección alrededor de las sedes institucionales y templos.

El cronograma oficial comenzará este domingo 8 de noviembre a las 16:30 con el aterrizaje del avión papal en el Aeroparque Jorge Newbery. Tras una recepción oficial, la agenda contempla un homenaje al general José de San Martín en la plaza del barrio de Retiro. De ahí a la Casa Rosada para la ceremonia de bienvenida y la audiencia privada con el presidente Javier Milei. La primera jornada concluirá con un discurso ante autoridades nacionales, diplomáticos y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

La pastoral se sentirá con fuerza el lunes 9, cuando el pontífice visite el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole antes de presidir la misa central en Palermo y reunirse en la Universidad Católica Argentina con dirigentes sindicales, empresarios y movimientos sociales. Por la tarde, mantendrá encuentros interreligiosos en el Palacio San Martín y oficiará vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana. El martes 10, la gira lo trasladará al interior con una escala en Córdoba, donde celebrará misa en la Escuela de Aviación Militar y dialogará con el clero local, para luego regresar a Buenos Aires y encabezar una vigilia multitudinaria con jóvenes. El viaje concluirá el miércoles 11 con una visita matutina al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y una misa histórica frente a la Basílica de Luján, previa a la partida definitiva del Papa desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima.

Lo que se espera de esta visita trasciende largamente el hecho religioso. Expertos en asuntos vaticanos apuntan que los mensajes de León XIV hacia los sectores del trabajo, los jóvenes y los presos funcionarán como un barómetro moral sobre la situación social del país. En el plano político, la reunión bilateral con el presidente Milei es observada con máxima expectativa por la prensa internacional, dada la anterior distancia discursiva entre ambos líderes y la necesidad actual de articular gestos de convivencia democrática. La Iglesia argentina confía en que el paso del Papa actúe como un bálsamo institucional y un llamado urgente a la concordia nacional.