Gonzalo Cabezas: “La Libertad Avanza no apoyará una nueva reelección de intendentes”

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El vicepresidente del Senado bonaerense y Secretario General de La Libertad Avanza en la provincia cuestionó la falta de definiciones electorales, respaldó una eventual alianza con el PRO, defendió al presidente Javier Milei y planteó reformas estructurales para la provincia de Buenos Aires.

Por Redacción Extra Digital

En un escenario político atravesado por la discusión sobre el calendario electoral, las reelecciones indefinidas y las posibles alianzas opositoras, el vicepresidente del Senado bonaerense y secretario general de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Gonzalo Cabezas, fijó posición sobre los principales debates que marcarán el año electoral en ‘Temprano para Todo’, el clásico de la mañana en Supernova 97.9.

Respecto del intento de algunos sectores de habilitar una nueva reelección de intendentes, fue categórico: “La postura de La Libertad Avanza es clara: estamos totalmente en contra de que los intendentes que ya cumplieron dos mandatos vuelvan a presentarse. No acompañaremos ningún esquema de reelección indefinida”.

Cabezas sostuvo además que existe preocupación por la falta de definiciones institucionales en la provincia de Buenos Aires a menos de un año de los próximos comicios. “Ya deberíamos conocer el cronograma electoral y las reglas de juego. Sin embargo, todavía no sabemos ni cómo ni cuándo se va a votar en la provincia. Es una situación preocupante y una muestra de la falta de previsibilidad institucional que existe hoy”, expresó el senador libertario.

El debate dentro del peronismo

Para el dirigente, gran parte de las discusiones sobre reelecciones, desdoblamiento electoral y Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) forman parte de una interna del oficialismo provincial. “Son debates que atraviesan al propio peronismo. Hay distintas expresiones con intereses diferentes y todavía no logran resolver esas diferencias. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin saber cuáles serán las reglas electorales”, afirmó.

Consultado sobre la composición legislativa, recordó que el oficialismo mantiene mayoría en ambas cámaras provinciales cuando actúan en conjunto sus distintos sectores políticos.

La relación con el PRO y la construcción de un frente opositor

Cabezas reconoció que actualmente no existe una alianza formal entre La Libertad Avanza y el PRO, aunque aseguró que existe voluntad de arribar a un acuerdo electoral: “La vocación frentista está y va a seguir estando. Sería apresurado definir hoy cómo será ese acuerdo, pero entendemos que hay lugares donde el PRO puede tener mejores candidatos y otros donde los tendrá La Libertad Avanza”.

Frente a las críticas que señalan que una eventual alianza podría convertirse en un simple “rejunte”, respondió que el objetivo será construir un espacio competitivo priorizando los mejores perfiles políticos en cada distrito. “Tenemos claro que el objetivo es ganar la provincia de Buenos Aires y para eso habrá que conformar los mejores equipos posibles”, sostuvo.

El armado político en la Cuarta Sección

Cabezas, quien lideró la lista de senadores provinciales por la Cuarta Sección Electoral en 2025, señaló que cada distrito tendrá un importante margen de decisión en el armado político local. Al referirse a municipios gobernados por dirigentes radicales, indicó que las definiciones dependerán de cómo se posicionen esos sectores de cara a las próximas elecciones. “Lo local tendrá mucho peso. Cada distrito analizará su realidad y tomará sus decisiones”, explicó.

En relación con la situación particular de 9 de Julio, señaló que los resultados electorales de 2025 serán determinantes al momento de construir futuras listas: “Hay una lectura política inevitable de lo que ocurrió el año pasado. Ese resultado será un elemento importante cuando se conforme el frente electoral y se discutan las candidaturas”.

Sobre el escenario político local, aseguró que no existen conflictos con la intendenta ni con los sectores vinculados al PRO, aunque volvió a remarcar que la conformación futura de las listas estará influida por el resultado electoral obtenido por La Libertad Avanza en 2025.

“No hay problemas con nadie. Pero es lógico que el frente que se construya el año próximo tenga en cuenta lo que expresaron las urnas en las últimas elecciones”. Con la mirada puesta en 2027, Cabezas ratificó la intención de La Libertad Avanza de seguir fortaleciendo su presencia territorial en la Cuarta Sección Electoral, consolidando acuerdos políticos que le permitan ampliar su representación legislativa y disputar espacios de poder en los municipios bonaerenses.

Los reclamos del campo

Como presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense, Cabezas identificó tres preocupaciones centrales del sector agropecuario: la presión tributaria, la utilización de los recursos provenientes de las tasas viales y la regulación sobre fitosanitarios.

Sobre este último punto, planteó la necesidad de avanzar hacia una legislación nacional que unifique criterios.

“Hoy cada municipio y cada provincia tienen regulaciones diferentes. Eso genera incertidumbre para productores, jueces y gobiernos locales. Lo ideal sería contar con una normativa nacional que establezca reglas claras para todos”. Asimismo, reconoció que existe una creciente demanda de los productores respecto de la utilización de los fondos recaudados para el mantenimiento de los caminos rurales.

Críticas a la administración provincial

Durante la entrevista, Cabezas expresó fuertes cuestionamientos a la situación financiera de la provincia de Buenos Aires y consideró que la gestión de Axel Kicillof debe priorizar el ordenamiento de las cuentas públicas. Mencionó particularmente la situación de IOMA y del Instituto de Previsión Social (IPS), organismos que, según afirmó, arrastran problemas estructurales desde hace años. “La provincia no puede vivir permanentemente reclamando asistencia al Estado nacional. Tiene que ordenar sus cuentas y establecer prioridades”, expresó.

En ese sentido, citó como ejemplo la Ley de Responsabilidad Fiscal impulsada en Brasil durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, a la que describió como un modelo que promueve una mayor responsabilidad financiera de los estados subnacionales.

Otro de los planteos que realizó fue la necesidad de discutir una reforma institucional profunda que elimine la actual estructura bicameral de la Legislatura bonaerense ya que “es un absurdo que la provincia mantenga dos cámaras legislativas. Una sola cámara sería suficiente y permitiría reducir significativamente el gasto político”. Reconoció, sin embargo, que una modificación de estas características requeriría una reforma constitucional y el respaldo de mayorías especiales.

Cabezas también consideró necesario profundizar el debate sobre la autonomía de los municipios bonaerenses. Según explicó, aunque el concepto está contemplado en la Constitución provincial, en la práctica no se cumple plenamente. “Los municipios muchas veces no cuentan con las herramientas ni los recursos necesarios para ejercer esa autonomía. Es un tema que debe revisarse dentro de una reforma constitucional más amplia”, afirmó.

Respaldo a Sebastián Pareja y a Javier Milei

Consultado sobre el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja, Cabezas expresó un fuerte respaldo y cuestionó las críticas que recibe desde distintos sectores políticos y mediáticos. También defendió al presidente Javier Milei frente a los cuestionamientos por su estilo y su forma de comunicarse: “Tiene particularidades a la hora de expresarse, pero me parece infinitamente más grave lo que hicieron otros presidentes en distintos momentos de la historia argentina que algunas de las formas que hoy se le cuestionan”.

(Escuchá la entrevista completa en el link de Spotify que acompaña esta nota)