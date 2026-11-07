Judo: Capacitación y entrenamiento de alto nivel en 9 de Julio

El dojo Jita Kyoei que preside el sensei Santiago Falco será sede hoy sábado de una jornada de judo de alto rendimiento conducida por el maestro Ariel Sganga, olímpico en Atenas 2004 y campeón mundial máster. La actividad es una de las instancias finales de preparación previa al próximo Campeonato Nacional a disputarse en la provincia de San Juan.

La capacitación tendrá dos segmentos consecutivos a partir de las 14:00 horas. El primer módulo estará focalizado en la fundamentación técnica y la estrategia de combate, abordando agarres, transiciones y combinaciones de proyección bajo exigencia física sobre el tatami. Posteriormente, a las 17:00 horas, dará inicio el bloque práctico de randoris y luchas de entrenamiento para aplicar los conceptos trabajados y ajustar el ritmo de competencia.



La delegación encabezada por Sganga incluirá a destacados judocas con trayectoria en certámenes Panamericanos y Odesur, entre los que figuran los medallistas y campeones nacionales Reiver Alvarenga, Uma Valdez, Maia Panunzio y Ale Taira, junto al ganador del oro en los Juegos Bonaerenses, Diogo Maccia. El grupo de competidores se completará con los atletas nacionales Delfina Gonzalía, Igna Makaruk, Thiago Aldape, Franco Alegre, Noa Corito y Ulises Calle.

Desde la organización confirmaron que el encuentro es de acceso libre y gratuito para judocas de la región y público general. Las instalaciones del dojo local albergarán la actividad durante toda la tarde del sábado.