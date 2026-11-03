Rugby: Atlético va por la Copa de Plata

Atlético 9 de Julio se prepara para disputar la Copa de Plata del Interzonas organizado por la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA). Luego de vencer de vistante a Tacuara de 25 de Mayo, ahora va a enfrentar a El Fortín de Olavarría. El ganador de este encuentro se medirá en la final con el vencedor de Marabuntas (Los Toldos) y Gral Belgrano Rugby.

La Copa de Oro saldrá de los cruces entre Saladillo y Huracán (Casares) y Soruc (Chacabuco) con Azul Rugby. Estos partidos se disputan el próximo domingo 8 en las dos canchas del Club de 25 de Mayo.