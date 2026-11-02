Navone debuta en el Masters 1000 de París

Paris es la sede del último torneo Masters 1000 del calendario 2026. Y allí estará Mariano Navone para empezar a cerrar un año bisagra en su corta carrera en el circuito profesional del tenis mundial. El nuevejuliense hará su debut este lunes, aporximádamente a las 8:10 hora argentina, frente al local Luca Van Assche. Ambos están cerca en el ranking de la ATP. El francés está en el puesto 46 mientras que Navone llega a Paris en el puesto 43. Será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas.

Además del nuevejuliense, sus compatriotas Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry también debutarán en el cuadro principal. El sorteo los ubicó con desafíos de cuidado, pero con oportunidades de cerrar la temporada siendo partícipes de uno de los torneos más importantes del circuito.