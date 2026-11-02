Vecinos autoconvocados exigieron respuestas por la Ruta 5

Por Redacción Extra Digital

Referentes del grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía 5 mantuvieron el viernes pasado un encuentro virtual con directivos de la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), concesionaria de la traza. La reunión, que estaba estipulada para durar sesenta minutos, se prolongó por más de dos horas ante la cargada agenda de reclamos presentados por la delegación de autoconvocados.

Del lado de la firma concesionaria participaron la Gerencia General junto a los responsables de las áreas de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas, encargados de supervisar el estado y la logística global de la ruta. Por parte de la agrupacion vecinal estuvieron Julio Mascheroni, representante de 9 de Julio, José Luis Kelly, del partido de Suipacha y Carlos Mosso, referente de Mercedes. Fallas técnicas impidieron que también estuvieran Marcelo Suárez, también referente mercedino, y la vocera por la localidad de Chivilcoy.

La reunión tuvo como eje central el pedido de réplica de un convenio de beneficios para el partido de Mercedes y las comunidades más afectadas por el trazado comercial. A este requerimiento se sumaron severos cuestionamientos por los excesivos aumentos tarifarios recientes y las dudas sobre futuras subas, la eventual instalación de nuevas cabinas de cobro y el mal funcionamiento del sistema de Telepase y Telepase Plus. Asimismo, los vecinos demandaron la inmediata habilitación de un camino vecinal paralelo a la altura del peaje de Olivera para permitir el tránsito local sin penalizaciones económicas.

El petitorio técnico e infraestructural fue igualmente extenso. Se exigieron precisiones sobre el pliego de obligaciones reales de obra que pesan sobre la firma, así como definiciones urgentes sobre el bypass de Luján, el tramo crítico de 20 kilómetros entre Mercedes y Suipacha, la falta de luminarias en sectores de alto riesgo, la reparación de la rotonda de Bragado y la adecuación del peligroso cruce entre la Ruta 5 y la continuación de la avenida Agustin Alvarez en 9 de Julio. A su vez, los representantes vecinales solicitaron clarificar la jurisdicción operativa en los empalmes con rutas provinciales.

Durante el encuentro, la concesionaria confirmó que se encuentra bajo estudio la incorporación de un nuevo tramo de 15 kilómetros desde Suipacha en dirección hacia Chivilcoy. Para abordar los puntos de mayor complejidad técnica y brindar un informe detallado sobre el plan de obras y la política tarifaria, las autoridades corporativas solicitaron un cuarto de intermedio de 20 días. Al término de ese plazo, ambas partes volverán a encontrarse de manera presencial para dar curso a las devoluciones formales de la compañía.